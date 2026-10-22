Jak se bezpečně seznámit se psem?

Programem provede děti zkušený canisterapeutický tým ve složení dvounohé lektorky Zuzany Huňkové a čtyřnohého lektora Happyho (border kolie).
Akce proběhne v sobotu od 10 do 11.30 v DDM Větrník v Liberci. Je vhodná pro děti od 6 do 8 let.
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Programem provede děti zkušený canisterapeutický tým ve složení dvounohé lektorky Zuzany Huňkové a čtyřnohého lektora Happyho (border kolie).
Akce proběhne v sobotu od 10 do 11.30 v DDM Větrník v Liberci. Je vhodná pro děti od 6 do 8 let.
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