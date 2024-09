Jak se žilo mnichům v augustiniánském klášteře

Železný Brod

Skleněné městečko

Festival sklářského řemesla hostí v sobotu a v neděli Železný Brod. Akce Skleněné městečko představuje jedinečné setkání sklářů, umělců, sklářských řemeslníků i výrobců. Návštěvníci budou obdivovat zručnost studentů sklářské školy nebo se aktivně zapojí do programu tvůrčích sklářských dílen. Na Malém náměstí, ve sklářské škole a v několika firemních prodejnách budou nejen prezentována sklářská řemesla, ale lidé si tu také koupí sklářské výrobky a bižuterii. Více na www.sklenenemestecko.cz.

Liberec

Burger Street Festival

Oblíbený Burger Street Festival se vrací do Liberce. Tento rok přináší v NC Géčko téměř 40 variant burgerů od topových burgermakerů z celého Česka. Ať už jde o klasické hovězí burgery, něco nového z vepřového, nebo vegetariánské či bezlepkové verze. Speciálním překvapením bude unikátní burger, vyrobený přímo na míru hostujícímu městu. Sobotní program festivalu potrvá od 10 do 21 hodin, v neděli je otevřeno od 10 do 20 hodin. Vstupné na akci je zdarma.

Recitál Michala Bragagnola

Výběr operních árií českých i světových autorů, a nejen to. Návštěvníky Paláce Liebieg v Liberci čeká v úterý recitál Michala Bragagnola, který vystoupí spolu s Jakubou Šeligovou. Operní a muzikálový zpěvák Michal Bragagnolo je držitelem dvou Zlatých a dvou Platinových desek Supraphonu. Je hostem opery Národního divadla v Praze, kde v současné době vystupuje v operách La Traviata a Nabucco. Koncert v Paláci Liebieg bude v úterý 24. září, začátek je v 17 hodin.

Česká Lípa

Derniéra slavného dětského muzikálu

Ať žijí duchové. To je slavný dětský muzikál plný známých písní. Na poslední uvedení tohoto příběhu v provedení dětského pěveckého sboru Talent pod vedením Petry Jandíkové zve Základní umělecká škola v České Lípě. Na derniéru populárního pohádkového muzikálu se návštěvníci mohou těšit v pondělí 23. září v 17 hodin. Vstup na představení je zdarma.