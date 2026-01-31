Dinova premiéra na běžkách. Fotbalista Koller závodil na Jizerské 50

Jan Pešek
  20:52aktualizováno  20:52
Nasadil si brýle, nastavil hodinky, kývl na několik selfíček s fanoušky. Jakmile se ozval výstřel, vyrazil do zasněžených Jizerských hor. Bývalý fotbalový útočník Jan Koller se v sobotu zúčastnil svých prvních závodů v běhu na lyžích. Desetikilometrovou trať Jizerské 50 zdolal za jednu hodinu a osmnáct minut.

„Je to moje premiéra, běžky nepatří k mým obvyklým sportům. Ale moc se těším! Zároveň jsem lehce nervózní, přece jenom je to něco jiného, než když jdu hrát fotbal,“ svěřila se krátce před startem dvaapadesátiletá fotbalová legenda.

Bývalý fotbalista Jan Koller se postavil do stopy závodu na deset kilometrů. (31. ledna 2026)
„Jsem rád, že se poběží klasicky, protože jsem téměř netrénoval. Jednou jsem si zaběžkoval u nás na vesnici, když před třemi týdny napadl sníh. Dal jsem si jedenáct kilometrů, abych si to osahal. Hodně jsem cítil ruce, nohy byly v pohodě. Tak snad to bude v pořádku,“ popisoval dojmy Koller, který byl na startovním poli se svými 202 centimetry k nepřehlédnutí.

Žádný časový limit si legendární Dino před závodem nestanovil. „Jen doufám, že nebudu poslední. Můj plán je jet ze začátku vlažně, abych se rozdýchal, a pak uvidím,“ pověděl, než na hodinu a kousek zmizel na trať, která vedla kolem přehrady Černá Nisa.

Úsměv i bolest v cíli

Do cíle dojel s úsměvem na tváři. „Užil jsem si to. Začátek byl divokej, protože bylo na trati hodně lidí a nedalo se jet, ale pak se to roztrhalo. Po zhruba třech kilometrech jsem si chytnul svoje tempo,“ popisoval, když mu pořadatelé věšeli na krk skleněnou medaili.

Hlavně dojet do cíle! Jizerskou padesátku si chci oťukat, říká fotbalista Koller

Co historicky nejlepšího střelce české fotbalové reprezentace nejvíc překvapilo? „Bolej mě záda, asi ještě nemám vychytaný ten styl. Jinak nohy, ruce, dech – všechno v pohodě,“ zhodnotil svůj zdravotní stav.

I přes drobné šrámy ale na Jizerskou 50 nezanevřel. „Příští rok si to vychytám a půjdu rovnou padesátku!“

Jan Koller nebyl jedinou hvězdnou tváří závodu na deset kilometrů. Fanoušci hnali k nejlepšímu času také olympijskou vítězku Kateřinu Neumannovou, která se utkala se svou dcerou Lucií. Do závodu nastoupil i účastník letošního Dakaru Martin Prokop nebo herec a architekt David Vávra.

