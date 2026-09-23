Vítěz StarDance i legendární moderátor. Hostem M. K. Show budou Hes a Rosák

„Oskara domlouvám už delší dobu. Poprvé jsem ho zaznamenal, když vyhrál StarDance, a od té doby jsem ho registroval čím dál víc jako úspěšného, velmi obsazovaného mladého herce,“ říká moderátor večera Martin Kraus, který se ale nebude ptát jen na taneční soutěž a filmy.
„Zajímá mě i jeho výlet do Indie, kde málem umřel, boural na motorce, otrávil se jídlem a nezvládal 55 stupňů Celsia.“
Jana Rosáka, legendu pořadů Magion, Videostop nebo Riskuj!, kontaktoval Kraus přes Instagram. „Když mi odpověděl, čuměl jsem jak puk,“ směje se Kraus, který ještě nebyl na světě, když některé Rosákovy pořady běžely v televizi. „Věřím, že nějaká zábavná historka určitě zazní.“
A co říká na věkový rozdíl hostů, který činí více než půlstoletí? „O Oskarovi se říká, že má ‚dobový ksicht‘, má v sobě třeba i trochu starší duši, takže to může být příjemný večer. Oba mi přijdou jako pokorní lidé,“ dodává moderátor.
Výtěžek akce, jejíž součástí bude i dražba, poputuje Rozárce, čtyřleté holčičce s opožděným vývojem a příznaky poruchy autistického spektra.