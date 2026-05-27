„Hlavním tématem budou reality show,“ nastiňuje průvodce večerem Martin Kraus. Tuna v roce 2024 prošel až do finále mysteriózní soutěže Zrádci a letos byl podobně úspěšný v Asia Expressu.
Oproti němu Rest, vlastním jménem Adam Chlpík, bojoval o přežití v pořadu Survivor. „Líbí se mi, že ačkoliv jsou oba z jiných světů, tak reality show je až velmi zajímavě spojují,“ doplňuje Kraus.
Tuna v poslední době proslul i sérií reportáží o pochybné kvalitě masa v řetězci rychlého občerstvení KFC. Klíčovým problémem mělo být falšování údajů o trvanlivosti masa a příprava jídel z masa, které zapáchá či je zkažené. Podle Tuny nešlo o nahodilou věc, ale o běžnou praxi.
Videa vedla k několika kontrolám provozoven KFC. A například v Liberci odhalila Státní zemědělská a potravinářská inspekce, že se k výrobě jídla používalo marinované maso s prošlým datem použitelnosti.
Ale jen u pořadů a reportáží nezůstane. „Díky improvizaci se dostaneme do témat, která bych nečekal, takže se nechám i já sám překvapit,“ usmívá se Kraus.
Výtěžek ze show poputuje Eleně, která má pletencovou svalovou dystrofii. „Vybrané peníze půjdou na rehabilitační pobyty a s tím spojené další náklady,“ upřesňuje Kraus, který kromě moderování i rapuje. Přes léto, kdy si dá M. K. Show pauzu, se tak chce věnovat především hudbě.
„Víc nad tím přemýšlím a zároveň do toho zapojuji lidi a živé nástroje, což může být slyšet třeba v singlu Pompeye,“ dodává Kraus.
M. K. Show s Janem Tunou a Restem začíná v půl osmé večer. Cena vstupenky je 200 korun.