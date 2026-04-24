Jarní kolo sbírky pro potravinovou banku dnes v Liberci zahájili vojáci

Jarní kolo sbírky potravin, drogerie a hygienických potřeb pro potravinovou banku dnes v Liberci zahájili vojáci z Krajského vojenského velitelství Liberec a 141. praporu územní obrany, tedy z aktivních záloh. Celá balení trvanlivého mléka, různých konzerv, oleje, ale také třeba zubní kartáčky a další hygienické potřeby, byly vítaným příspěvkem. Sklady jsou téměř prázdné, řekl ČTK ředitel liberecké potravinové banky Josef Vlček.
Podobnou sbírku uspořádali vojáci poprvé. "Zavolali před měsícem a zeptali se, co bychom potřebovali nejvíc, a to je právě mléko, to při sbírkách dostáváme nejméně. Potřebujeme také konzervy, masové, zeleninové, paštiky, ale také třeba hotová jídla - třeba vepřový guláš, uvařenou čočku. Nám už zbývají jen nějaké těstoviny, mouka a z toho se moc balíček udělat nedá, tohle nám moc pomůže," doplnil Vlček.
Podle ředitele liberecké krajské vojenské správy Tomáše Gubáše se o největší část potravin zasloužili příslušníci aktivních záloh, část potravin nakoupili za peníze, které mezi sebou vybrali, další věci nakoupili sami a přinesli. Dnes tak do potravinové banky přijeli vojáci s plným přívěsným vozíkem a zřejmě to nebude naposledy, už teď uvažují, že se zapojí o do podzimní sbírky. "Tohle má nějaký smysl a dvakrát za rok jsme schopni takovou větší akci uspořádat," dodal Gubáš.
Do jarního kola sbírky pro potravinové banky se může veřejnost zapojit v sobotu. V Libereckém kraji bude podle Vlčka možné trvanlivé potraviny, hygienické potřeby a drogistické zboží darovat v 53 obchodech. "Ve 23 obchodech najdou lidé naše dobrovolníky se zelenými zástěrami, podle toho je poznají. V obchodech, kde dobrovolníci nejsou, uvidí logo sbírky a za pokladnami budou připravené sběrné boxy, do kterých mohou ty věci dát, my to pak následně svážíme k nám do banky a třídíme," řekl Vlček.
Banky potřebují mouku, rýži, těstoviny, luštěniny, mléko, olej, konzervy, dětskou výživu, polévky, ale také drogistické zboží, jako jsou třeba hygienické vložky. Uvítají také šampony, kartáčky na zuby, zubní pasty, sprchové šampony. Přispět je možné v sobotu v kamenných obchodech, ale také on-line v partnerských e-shopech dm drogerie, iTesco, Košík.cz, Rohlík.cz a Teta drogerie, kde bude sbírka pokračovat až do 5. května.
V liberecké potravinové bance doufají, že lidé v sobotu pomůžou prázdné regály naplnit, loni na jaře banka podle Vlčka získala rekordních 32 tun trvanlivých potravin a drogerie. Celkově loni v Liberci rozdělili potřebným 659 tun potravinové a materiální pomoci, kterou získali od obchodních řetězců, výrobců, pěstitelů, drobných dárců a ze sbírek potravin, bylo to meziročně o 12 procent víc. Sbírky zajistily téměř 56 tun potravin a drogerie, zbytek byly zachráněné potraviny, které by jinak museli prodejci zlikvidovat.