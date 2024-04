Turistické autobusy na Ještěd vyjedou v červnu, nahradí zřícenou lanovku

Kraj to přijde na 2,8 milionu korun, práce už začaly, řekl ve středu novinářům náměstek hejtmana Jan Sviták. Kabinová lanovka je mimo provoz od tragické havárie na konci října 2021.

Autobus by měl turisty vozit z Liberce od konečné tramvaje v Horním Hanychově na parkoviště u Horské chaty Ještědka pod vrcholem. „Ladíme jízdné a jízdní řády, jsme na to připraveni, připraven je i dopravce a autobusy, protože to musí být kratší autobusy. Až provoz asi ukáže, jak se tam s tím vypořádáme, asi to nebude úplně jednoduché,“ doplnil Sviták. Problémem jsou podle něj nejen skály, které průjezd ztěžují, ale i velké množství motoristů, kteří se snaží dojet co nejvýš.

Kraj chtěl původně autobusy na Ještěd zavést už předloni v létě, kvůli rekonstrukci silnice to ale odložil. Dopravu na silnici totiž řídily po dobu oprav semafory a tvořily se tam kolony, což neumožňovalo pravidelný provoz autobusové linky.

Pešky nebo autem

Turisté se tak na Ještěd od havárie lanovky mohou dostat jen pěšky nebo osobními vozy, od posledního dubnového víkendu také sedačkovou lanovkou Skalka. Od května bude lanovka jezdit i v pátky a o svátcích, denně bude turisty vozit až v červenci a srpnu.

Visutá lanová dráha je mimo provoz od konce října 2021, kdy po přetržení tažného lana spadla jedna ze dvou kabin a zemřel průvodčí. V kabině pro 35 lidí byl sám. Třinácti cestujícím ve druhé kabině se nic nestalo, zůstala viset na nosném laně 15 metrů nad zemí. Průvodčímu se podařilo aktivovat záchrannou brzdu a kabinu, která po přetržení tažného lana prudce sjížděla k dolní stanici, zastavit.

Náklady na obnovu lanovky se odhadují podle systému a rozsahu na 290 až 500 milionů korun. Liberec teď jedná s Českými drahami o převzetí pozemků a budov lanovky.