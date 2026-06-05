Liberecký kraj převzal horský hotel a vysílač Ještěd i s unikátním nábytkem

Liberecký kraj zaplatil za budovu, pozemky a vybavení zhruba 185 milionů korun, asi 30 procent budovy budou ČRa dál užívat, ročně za to zaplatí kolem 3,5 milionu korun.
Hotel a vysílač na vrcholu Ještědu je dominantou Liberce a celého kraje, slouží od roku 1973 a patří k nejoriginálnějším architektonickým dílům v Česku. Architekt Karel Hubáček za projekt získal v roce 1969 prestižní mezinárodní Perretovu cenu. Lidé budovu zvolili českou stavbou 20. století. ČRa vlastnily hotel a vysílač od roku 2000, získaly ho za 85 milionů korun a další desítky milionů investovaly do oprav. Smlouvu o odkoupení podepsaly ČRa a Liberecký kraj 25. února.
„Převzetím Ještědu otevíráme novou kapitolu v péči o jednu z nejvýznamnějších staveb České republiky. Vedle samotné budovy získáváme také původní mobiliář mimořádné hodnoty, který je neodmyslitelně spojený s výjimečnou architekturou Ještědu. Naším cílem je vrátit této národní kulturní památce její osobité kouzlo,“ uvedl náměstek hejtmana Jiří Ulvr (Starostové pro Liberecký kraj). Liberecký kraj chce budovu zapsat na seznam památek UNESCO.
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Unikátní stavba ale potřebuje po půl století provozu zásadní rekonstrukci, posudek z roku 2019 odhadl náklady na 400 milionů korun. Skutečné náklady ale podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) ukáže až projekt, který chce mít kraj hotový do konce příštího roku, a pak veřejná soutěž na dodavatele. Práce by měly jít souběžně s výstavbou nové lanovky na Ještěd, kterou připravuje město Liberec.
Liberecký hejtman chce o financování rekonstrukce jednat s vládou. „Věřím, že český stát takhle výjimečnou stavbu podpoří podobně jako třeba podporuje záchranu pevnostních měst Jaroměř a Josefov, na to je speciální program na ministerstvu pro místní rozvoj,“ řekl Půta.
Pokud to bude nutné, je ale podle něj kraj schopen nákladný projekt financovat i bez dotací. „Každý rok investujeme z rozpočtu kraje skoro dvě miliardy korun, není to tedy věc, která by znamenala, že kraj nebude schopen plnit své základní funkce,“ dodal.
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23. února 2024