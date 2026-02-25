Podepsáno. Ještěd patří kraji, radiokomunikace v něm zůstanou

Zhruba 30 procent budovy budou ČRa dál užívat. Ročně mají za takzvanou služebnost platit včetně DPH zhruba 3,5 milionu korun.
„My jsme několikrát deklarovali, že pokud někdy Ještěd budeme prodávat, tak ho prodáme s největší pravděpodobností pouze subjektům, jako je kraj, město nebo stát. To díky neblahé zkušenosti, kterou České Radiokomunikace mají z 90. let, kdy v roce 1992 tehdy Okresní úřad Liberec, který měl Ještěd ve správě, ho prodal soukromé společnosti a vyvrcholilo to v roce 2000, kdy byl Ještěd nepřístupný a vybydlený a České Radiokomunikace ten objekt musely koupit zpátky, abychom vůbec mohli provozovat naše služby,“ doplnil Mastník.
ČRa budou dál využívat vysílací sál, kanceláře a prostor pro umístění technologie. Služebnost se bude od roku 2028 každoročně valorizovat podle inflace, maximálně se ale může zvýšit o pět procent. Změní se také po rekonstrukci Ještědu na základě nového znaleckého posudku.
Budova obnovu nutně potřebuje, posudek z roku 2019 ji odhadl na 400 milionů korun. Skutečné náklady ale ukáže až projekt, který chce mít kraj hotový do konce příštího roku, a veřejná soutěž na dodavatele. Práce by měly jít souběžně s výstavbou nové lanovky na Ještěd, kterou chystá Liberec.
Vysílač Ještěd je součástí kritické infrastruktury. Se změnou vlastníka se podle hejtmana Martina Půty pro vysílací a telekomunikační služby ani návštěvníky hotelu a vysílače nic nezmění.
„Viditelné kroky se začnou odehrávat až ve chvíli, kdy budeme mít vyprojektovanou rekonstrukci a začneme plánovat harmonogram, jak se bude objekt opravovat. Jinak se bude běžně provozovat v režimu, na který jsou návštěvníci a obdivovatelé zvyklí,“ ujistil hejtman. Samotnou rekonstrukci by vedení kraje rádo zahájilo ještě před koncem volebního období, tedy do podzimu 2028.
„Náš plán je, že budeme do konce března vědět, jakým způsobem zadáme projektovou dokumentaci. To je jeden z úkolů pro vedoucího odboru investic a správy nemovitého majetku. A domluvili jsme se s primátorem Liberce, že vytvoříme pracovní skupinu, ve které musí být oba projektové týmy, protože nejenom ty stavby, tedy Ještěd a lanovka, ale i budoucí staveniště se prolínají, jak pozemkově, tak z pohledu výstupu,“ dodal Půta.
Horský hotel a vysílač Ještěd je dominantou Liberce a celého kraje, slouží od roku 1973 a patří k nejoriginálnějším architektonickým dílům v Česku. Architekt Karel Hubáček za projekt získal v roce 1969 prestižní mezinárodní Perretovu cenu. Lidé budovu zvolili českou stavbou 20. století.
ČRa vlastní hotel a vysílač od roku 2000, získaly ho za 85 milionů korun a další desítky milionů investovaly do oprav. Ještěd nabídly ministerstvu kultury, to ale o cennou budovu zapsanou v indikativním seznamu památek UNESCO zájem nemá, smlouvu ale musí znovu posoudit.
Ještěd je od roku 2006 národní kulturní památkou, o jeho odkoupení jednal Liberecký kraj už v roce 2008, kdy stála v jeho čele koalice vedená ODS. ČRa tehdy budovu nabídly nejen kraji, ale také Liberci, který však odkoupení budovy odmítl.
O rok později nová krajská reprezentace v čele s ČSSD jednání zastavila s tím, že na nákup nejsou peníze a připravených 100 milionů využije na předfinancování rekonstrukcí krajských silnic, jež získaly dotace z Regionálního operačního programu (ROP).