Podepsáno. Ještěd patří kraji, radiokomunikace v něm zůstanou

Autor: ČTK, iDNES.cz
  9:42aktualizováno  12:40
Liberecký kraj dnes podepsal smlouvu o koupi hotelu a vysílače Ještěd. Za budovu kraj Českým Radiokomunikacím (ČRa) zaplatí 181 milionů korun, další téměř tři miliony korun přidá za mobiliář, vybavení a příslušenství a odkoupí také zbylé množství lehkých topných olejů v nádrži na pozemku.

Zhruba 30 procent budovy budou ČRa dál užívat. Ročně mají za takzvanou služebnost platit včetně DPH zhruba 3,5 milionu korun.

„My jsme několikrát deklarovali, že pokud někdy Ještěd budeme prodávat, tak ho prodáme s největší pravděpodobností pouze subjektům, jako je kraj, město nebo stát. To díky neblahé zkušenosti, kterou České Radiokomunikace mají z 90. let, kdy v roce 1992 tehdy Okresní úřad Liberec, který měl Ještěd ve správě, ho prodal soukromé společnosti a vyvrcholilo to v roce 2000, kdy byl Ještěd nepřístupný a vybydlený a České Radiokomunikace ten objekt musely koupit zpátky, abychom vůbec mohli provozovat naše služby,“ doplnil Mastník.

ČRa budou dál využívat vysílací sál, kanceláře a prostor pro umístění technologie. Služebnost se bude od roku 2028 každoročně valorizovat podle inflace, maximálně se ale může zvýšit o pět procent. Změní se také po rekonstrukci Ještědu na základě nového znaleckého posudku.

Vrchol Ještědu s vysílačem a hotelem
Hejtman Libereckého kraje Martin Půta (vpravo) a ředitel Českých Radiokomunikací Miloš Mastník podepsali smlouvu o koupi Ještědu. (25. února 2026)
Hejtman Libereckého kraje Martin Půta (vpravo) a ředitel Českých Radiokomunikací Miloš Mastník podepsali smlouvu o koupi Ještědu. (25. února 2026)
Hejtman Libereckého kraje Martin Půta (vpravo) a ředitel Českých Radiokomunikací Miloš Mastník podepsali smlouvu o koupi Ještědu. (25. února 2026)
Hejtman Libereckého kraje Martin Půta (vpravo) a ředitel Českých Radiokomunikací Miloš Mastník podepsali smlouvu o koupi Ještědu. (25. února 2026)
37 fotografií

Budova obnovu nutně potřebuje, posudek z roku 2019 ji odhadl na 400 milionů korun. Skutečné náklady ale ukáže až projekt, který chce mít kraj hotový do konce příštího roku, a veřejná soutěž na dodavatele. Práce by měly jít souběžně s výstavbou nové lanovky na Ještěd, kterou chystá Liberec.

Vysílač Ještěd je součástí kritické infrastruktury. Se změnou vlastníka se podle hejtmana Martina Půty pro vysílací a telekomunikační služby ani návštěvníky hotelu a vysílače nic nezmění.

„Viditelné kroky se začnou odehrávat až ve chvíli, kdy budeme mít vyprojektovanou rekonstrukci a začneme plánovat harmonogram, jak se bude objekt opravovat. Jinak se bude běžně provozovat v režimu, na který jsou návštěvníci a obdivovatelé zvyklí,“ ujistil hejtman. Samotnou rekonstrukci by vedení kraje rádo zahájilo ještě před koncem volebního období, tedy do podzimu 2028.

„Náš plán je, že budeme do konce března vědět, jakým způsobem zadáme projektovou dokumentaci. To je jeden z úkolů pro vedoucího odboru investic a správy nemovitého majetku. A domluvili jsme se s primátorem Liberce, že vytvoříme pracovní skupinu, ve které musí být oba projektové týmy, protože nejenom ty stavby, tedy Ještěd a lanovka, ale i budoucí staveniště se prolínají, jak pozemkově, tak z pohledu výstupu,“ dodal Půta.

Starého mastodonta nahradí vzdušný hrdina. Liberec ukázal návrh zázemí lanovky na Ještěd

Horský hotel a vysílač Ještěd je dominantou Liberce a celého kraje, slouží od roku 1973 a patří k nejoriginálnějším architektonickým dílům v Česku. Architekt Karel Hubáček za projekt získal v roce 1969 prestižní mezinárodní Perretovu cenu. Lidé budovu zvolili českou stavbou 20. století.

ČRa vlastní hotel a vysílač od roku 2000, získaly ho za 85 milionů korun a další desítky milionů investovaly do oprav. Ještěd nabídly ministerstvu kultury, to ale o cennou budovu zapsanou v indikativním seznamu památek UNESCO zájem nemá, smlouvu ale musí znovu posoudit.

Ještěd je od roku 2006 národní kulturní památkou, o jeho odkoupení jednal Liberecký kraj už v roce 2008, kdy stála v jeho čele koalice vedená ODS. ČRa tehdy budovu nabídly nejen kraji, ale také Liberci, který však odkoupení budovy odmítl.

O rok později nová krajská reprezentace v čele s ČSSD jednání zastavila s tím, že na nákup nejsou peníze a připravených 100 milionů využije na předfinancování rekonstrukcí krajských silnic, jež získaly dotace z Regionálního operačního programu (ROP).

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...

Agresor z Havířova se zastřelil sám, motiv policie stále zjišťuje

Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů...

Agresivní muž, který v úterý v Havířově ohrožoval střelnou zbraní lidi ve večerce, poté se zabarikádoval v bytě a při přestřelce zranil policistu, se zabil sám. Střelil se do hlavy šestirannou...

25. února 2026  13:22,  aktualizováno  13:27

Blíží se dvě derby pražských S, obě jsou v Edenu. První zápas stojí jako lístek do kina

Fortuna arena

Blíží se dva zápasy, které rozdělují Prahu na dvě poloviny. Derby pražských S se během pár dní odehraje hned dvakrát a pokaždé v Edenu. Nejprve v druholigovém podání béček a poté v ostře sledovaném...

25. února 2026  13:22

Student v Brně si chtěl ublížit, po zásahu policie pro něj přijela záchranka

Policie (ilustrační foto)

Policisté zasahovali ve středu po poledni v budově Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Podle oznámení si tam chtěl ublížit jeden ze studentů. Policistům se jej podařilo zajistit a...

25. února 2026  13:12,  aktualizováno  13:22

Směrový oblouk na horizontu trápí řidiče u Dubí Hory

25. února 2026  13:16

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hradecký kraj investuje do zpevnění svahů nad silnicemi desítky milionů Kč ročně

ilustrační snímek

Královéhradecký kraj bude i letos pokračovat v zajišťování nestabilních svahů nad silnicemi. Nejvíce cest ohrožených sesuvy je v horských regionech na...

25. února 2026  11:37

Radnice Hradce Králové se v březnu opět připojí k akci Vlajka pro Tibet

ilustrační snímek

Město Hradec Králové se letos opět připojí ke světové akci Vlajka pro Tibet. S vyvěšením vlajky na stožáru před hradeckou radnicí 10. března souhlasila v úterý...

25. února 2026  11:31,  aktualizováno  11:31

Radnice Hradce Králové se v březnu opět připojí k akci Vlajka pro Tibet

ilustrační snímek

Město Hradec Králové se letos opět připojí ke světové akci Vlajka pro Tibet. S vyvěšením vlajky na stožáru před hradeckou radnicí 10. března souhlasila v úterý...

25. února 2026  11:31,  aktualizováno  11:31

Miminka byla rychlejší než záchranáři, holčička se narodila v autě na dálnici

Během pár dnů vyjížděli záchranáři hned ke dvěma překotným porodům na...

Hned dvakrát vyjížděli záchranáři na Uherskohradišťsku v uplynulých dnech k překotným porodům a v obou případech přišly holčičky na svět ještě před jejich příjezdem. Jedna se narodila v autě na...

25. února 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Městské divadlo Zlín uvede premiéru inscenace Tiše buší Ploština

MÄ›stskĂ© divadlo ZlĂ­n uvede premiĂ©ru inscenace TiĹˇe buĹˇĂ­ PloĹˇtina

Městské divadlo Zlín uvede premiéru inscenace Tiše buší Ploština. Zachycuje osudy osady Ploština na Zlínsku, kterou na konci druhé světové války kvůli...

25. února 2026  11:24,  aktualizováno  11:24

Holice plánují památník příslušníkům RAF, čekají na dokončení kruhového objezdu

ilustrační snímek

Holice na Pardubicku připravují památník připomínající tři příslušníky britského Královského letectva (RAF) z druhé světové války, kteří měli k tomuto městu...

25. února 2026  11:18,  aktualizováno  11:18

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ztracené balíčky míří zpět do Prahy. Tentokrát se adrenalinové nakupování odehraje na Smíchově

King Colis prodává ztracené balíčky v obchodních centrech po celé Evropě. (7....

Nakupování s prvkem překvapení se vrací do hlavního města. Společnost King Colis otevře od 5. do 12. března pop-up prodejnu v OC Nový Smíchov, kde nabídne tisíce nedoručených zásilek prodávaných...

25. února 2026

Společnost Ahrend propojuje akademické prostředí s praxí a dává prostor nové generaci designérů

25. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.