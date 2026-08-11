Specialisté slaňovali na ještědském vysílači. Kontrolovali plášť před rekonstrukcí

„Ještěd je pro Liberecký kraj mimořádně významnou stavbou a chceme o něj pečovat tak, aby mohl sloužit i dalším generacím. Pravidelná kontrola technického stavu je důležitou součástí přípravy na jeho budoucí rekonstrukci,“ podotkl Jiří Ulvr, krajský náměstek pro investice a majetek.
Podle něj Liberecký kraj potřebuje přesně vědět, v jakém stavu jednotlivé části stavby jsou a kde bude potřeba zasáhnout. Pravidelná kontrola a údržba vnějšího pláště je důležitá zejména kvůli náročným horským podmínkám, kterým je Ještěd dlouhodobě vystavený.
„Odborníci se při kontrole zaměřili především na plášť věže z EPDM fólie, tedy odolné pryžové membrány, která chrání konstrukci před deštěm, sněhem, větrem a dalšími náročnými horskými podmínkami,“ popsal náměstek Ulvr.
Zároveň bylo potřeba prověřit také stav těsnění a upevňovacích lišt. „Součástí prohlídky byla také diagnostika a kontrola DLR svorníků, tedy důležitých spojovacích prvků konstrukce vysílače, u nichž odborníci ověřovali jejich stav a funkčnost,“ dodal.
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Ještěd, který navrhl architekt Karel Hubáček a jenž byl dokončený v roce 1973 patří k nejvýznamnějším dílům české poválečné architektury. Stavba je národní kulturní památkou. bude snahou zachovat při rekonstrukci co nejvíce z původního Hubáčkova díla.
„Citlivá obnova má respektovat jeho charakteristický vzhled, konstrukční řešení i architektonické detaily a zároveň zajistit, aby stavba mohla bezpečně a spolehlivě sloužit dalším generacím,“ míní krajská mluvčí Pavla Sýkorová.
Pokračuje také dlouhodobá snaha o zápis Ještědu na Seznam světového dědictví UNESCO. Na to stavba čeká od roku 2007, kdy se zařadila na republikový seznam, který je předstupněm pro nominaci. Při nedávné revizi seznamu byla její kandidatura potvrzena bez připomínek.
„Zahájení další etapy nominačního procesu představuje důležitý krok k tomu, aby jeho mimořádná architektonická a kulturní hodnota získala mezinárodní uznání. Zápis na Seznam světového dědictví UNESCO není cílem sám o sobě. Je především závazkem chránit tuto výjimečnou památku, citlivě ji obnovovat a zachovat její jedinečnost,“ doplnila Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, resort kultury a cestovního ruchu.
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Radní projednali materiál, který zahajuje další etapu nominačního procesu a stanovuje konkrétní kroky vedoucí k podání žádosti o předběžné posouzení Ministerstvu kultury ČR. Celý proces zápisu na seznam UNESCO obvykle trvá šest až osm let.
„Ještěd je ikonou Libereckého kraje i celé České republiky. Uděláme vše pro to, aby jeho mimořádné architektonické hodnoty získaly uznání, které si zaslouží. Zápis na Seznam světového dědictví UNESCO vnímáme především jako závazek pečovat o tuto výjimečnou stavbu s maximální odpovědností,“ popsal hejtman Libereckého kraje Martin Půta.
Nedávno liberecká dominanta oslavila šedesát let od položení základního kamene. Jedná se také o českou stavbu století. Ještěd má tvar hyperboloidu a je vysoký téměř sto metrů, jeho kruhový půdorys pak má průměr přes třicet metrů. Stavba slouží jako vysílač, hotel i restaurace.