Jilemnice dokončila výstavbu biotopu za 78 mil. Kč, v provozu bude příští rok

Krkonošská Jilemnice dokončila se zhruba devítiměsíčním zpožděním stavbu koupacího biotopu za 78 milionů korun. V areálu, který město přebírá, se ještě odstraňují nedodělky. Biotop zahájí provoz příští rok. Podle starosty Davida Hlaváče (ODS) by nemělo smysl ho otevírat nyní, na sklonku léta.
"Přeci jenom už jsme v září a máme spíš v plánu vyzkoušet si tam všechno provozně, ty věci trošku dotáhnout, dodělat a připravit se na příští sezonu," řekl Hlaváč ČTK.
Přírodní biotop s biologickým čištěním vody nechala radnice vybudovat na místě bývalého klasického koupaliště, které ale kvůli špatnému stavu uzavřela před téměř 20 lety. Výstavba biotopu u říčky Jilemka začala na sklonku roku 2024 a podle původního plánu měla skončit do konce loňského roku. Důvodem prodloužení stavby byly podle starosty hlavně problémy s dešťovou vodou. Projekt muselo město předělat a ustoupit od původního záměru zamezit dešťové vodě, aby do areálu stékala. "Za ten rok, kdy jsme řešili únosnost podloží a toho, co se s tím stane, když zaprší, tak jsme se mentálně posunuli k tomu, že jsme to začali předělávat v tom smyslu, aby když se sem voda dostane, a jakože dostane, jak to udělat, aby neškodila a zase odtekla," dodal Hlaváč.
To si podle něj vyžádalo nejen prodloužení prací, ale i třímilionové navýšení ceny stavby. Původně radnice očekávala, že za vybudování biotopu zaplatí 75 milionů korun. "Více se hutnilo, hodně se muselo vápnit, musel se navážet nový materiál typu štěrk, protože se nemohla použít úplně všechna zemina, která se tady vytěžila," uvedl starosta.
V areálu budou mít rekreanti k dispozici čtyři bazény. "Je tam dětský bazén s hloubkou do 40 centimetrů. Pak bazén pro neplavce, to znamená pozvolný sestup do asi 1,5 metru, následuje plavecký, který má hloubku 2,6 metru, a pak samostatný dopadový bazén, kdy jsme místo tobogánu nakonec zvolili velkokapacitní skluzavku," popsal Hlaváč.
V areálu jsou i dvě dětská hřiště. "Na jednom jsou takové ty vodní hrátky, kdy děti musejí pumpovat, je tam Archimédův šroub a podobné věci," uvedl starosta. Druhé hřiště má podlahu z korku, který je příjemný na dotyk, a ani v horku se tolik nerozpálí, dodal starosta.
Součástí areálu je také 77 parkovacích míst, nabíjecí a servisní stanoviště pro elektrokola, dva objekty se zázemím pro personál i návštěvníky včetně převlékáren, sprch a toalet a občerstvení.