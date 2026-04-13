Jilemnice opraví nevyužívanou budovu, přestěhuje se do ní krajská škola

Podkrkonošská Jilemnice na Semilsku opraví za 32,3 milionu korun nevyužívanou městskou budovu v Kostelní ulici. Po dokončení se do ní přestěhuje krajská mateřská a základní škola určená pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Fungovat by tam měla od 1. září 2027, řekl dnes ČTK starosta města David Hlaváč (ODS).
Město pro budovu nemá žádné využití, v posledních letech ji jen částečně využívalo jako skladiště. "Byla to původně školská budova a my se už několik let bavíme s Libereckým krajem, že by opět mohla tomuto účelu začít sloužit," řekl Hlaváč.
Kraj budovu využije zejména pro potřeby speciální školy, kam docházejí děti s mentálním či zdravotním handicapem nebo vývojovými poruchami. "Školu teď provozuje komplikovaně na několika místech ve městě, v ne úplně vhodných prostorách," dodal starosta. Část budovy využije podle něj i krajské gymnázium v Jilemnici.
Radnice má s krajem na opravu a nové využití budovy bývalého gymnázia v Kostelní ulici uzavřené memorandum. Kraj se v něm zavázal, že uhradí většinu nákladů na rekonstrukci. Městu přispěje 28 miliony korun, na oplátku získá nájemní smlouvu na 50 let a bude platit 40 procent z výše běžného nájmu pro tuto lokalitu. Rekonstrukce budovy by měla začít v brzké době. Firmu, která ji provede, vedení města vybralo před týdnem. Zakázku získala liberecká stavební firma Baustadt.