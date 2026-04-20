Jilemnice založila s developerem firmu pro stavbu domů, vložila do ní pozemky

Město Jilemnice na Semilsku založilo s developerem akciovou společnost, která má v rozvojové oblasti Buben připravit čtyři hektary pozemků pro bytovou výstavbu. Město do firmy vložilo pozemky v hodnotě skoro 29 milionů korun, developerská firma 2M PROPERTY z Lomnice nad Popelkou dodá zkušenosti a zajistí peníze na infrastrukturu. Podle starosty Jilemnice Davida Hlaváče (ODS) bude nejprve potřeba dořešit, jak by zástavba měla vypadat.
Záměrem města je, aby na Bubnu vyrostly bytové, řadové i samostatně stojící domy. "Budeme muset vybrat urbanistu, architekta, který se na to území podívá, a potřebujeme rozplánovat infrastrukturu," řekl dnes ČTK starosta. "Budeme se snažit, aby to bylo maximálně efektivní, jak z pohledu bydlení, tak samozřejmě i z pohledu využití prostoru," dodal.
Hlaváč zatím nedokáže odhadnout, za jak dlouho by mohla být hotová aktualizovaná urbanistická studie území, podle které se pak začne připravovat výstavba inženýrských sítí a cest. "To potrvá měsíce až roky," uvedl starosta.
Město chce mít vliv na to, co v oblasti vyroste. Proto bude mít v tříčlenném představenstvu akciové společnosti Buben Jilemnice jednoho člena a v pětičlenné dozorčí radě většinu tří hlasů. "Plus v akcionářské smlouvě máme i vymezené některé věci, o kterých si chceme rozhodnout sami," dodal Hlaváč.
Po vybudování potřebné infrastruktury si město s firmou 2M PROPERTY zasíťované pozemky rozdělí. "Sečtou se náklady a podle toho se určí podíly," dodal starosta. Jaký postup radnice zvolí pro stavbu domů na pozemcích, jež připadnou městu, zatím starosta neví. "Je pravděpodobné, že je vložíme do nějakého jiného společného podniku, který bude realizovat výstavbu," dodal.
Obdobný developerský projekt v Libereckém kraji aktuálně řeší Český Dub na Liberecku. Tamní radnice developera nesehnala, proto inženýrské sítě a cesty v oblasti Na Zhůrách staví sama. Práce na zasíťování 55 pozemků za zhruba 80 milionů korun by měly skončit nejpozději na jaře 2028. Už nyní ale radnice všechny pozemky určené pro výstavbu rodinných domů nabídla v aukci. V prvním kole se podařilo vydražit 52 z 55 pozemků, někteří z vítězů se ale nakonec rozhodli od smlouvy odstoupit. "Smlouvu máme podepsanou na 34 pozemků, dalších 21 půjde znovu do prodeje," řekl dnes ČTK starosta Jiří Miler (Nezávislí). Úspěšný prodej 34 pozemků podle něj vynese zhruba 100 milionů korun, což pokryje náklady na vybudování infrastruktury.