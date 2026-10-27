Jindřichovice pod Smrkem podle soudu nechybovaly, když nevyhlásily referendum

Jindřichovice pod Smrkem na Liberecku podle pobočky krajského soudu v Liberci nechybovaly, když nevyhlásily místní referendum o větrných elektrárnách. Obec uspěla u soudu s argumentací, že od předchozího referenda na stejné téma neuplynuly dva roky, jak ukládá zákon. Proti rozhodnutí libereckého soudu je možné podat do dvou týdnů kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.
Přípravný výbor chtěl, aby obyvatelé obce v referendu rozhodli, zda má obec uzavírat smlouvy s investory větrných elektráren a zda má činit kroky ke změně územního plánu, která by jejich výstavbu znemožnila. Pro vyhlášení referenda získal přípravný výbor dostatečný počet podpisů, návrh podepsalo 176 obyvatel, tedy zhruba 36 procent oprávněných osob. Zastupitelé obce ale letos v září rozhodli, že referendum nevyhlásí, protože od předchozího na stejné téma neuplynuly dva roky. Loni v říjnu obyvatelé hlasovali o podpoře výstavby jedné větrné elektrárny na území Jindřichovic. Hlasování se zúčastnila skoro polovina voličů obce a 55 procent hlasujících bylo pro.
Přípravný výbor nyní u soudu neuspěl s argumentací, že otázka pro navrhované referendum se od té předchozí zásadně liší. Soud se s touto argumentací neztotožnil, neboť obě otázky podle něj směřují k témuž cíli. "Protože od platného rozhodnutí v místním referendu konaném ve dnech 3. a 4. 10. 2025 do podání návrhu dne 17. 8. 2026 neuplynulo 24 měsíců, byla dána zákonná překážka konání místního referenda podle § 7 písm. h) zákona o místním referendu. Odpůrce tedy postupoval v souladu se zákonem, pokud rozhodl, že místní referendum nevyhlásí," uvedl soud ve zdůvodnění rozsudku.
Podle soudu obec díky loňskému referendu získala mandát pro realizaci záměru výstavby větrné elektrárny, na což navázala jednáním s investorem. "Jak vyplývá z vyjádření odpůrce a jeho repliky, právě uzavření plánovací smlouvy a další související kroky byly zahájeny v návaznosti na výsledek referenda a představovaly jeho přímou realizaci. Naproti tomu nově navržená otázka ukládá obci, pokud by na ni bylo v místním referendu odpovězeno „ano“, aby neuzavírala žádné smlouvy s investory větrných elektráren, ukončila všechny již existující smluvní vztahy týkající se připravovaných větrných elektráren, vydala stavební uzávěru a změnila územní plán tak, aby realizaci větrných elektráren neumožňoval. Přijetí takového rozhodnutí v místním referendu by znemožnilo uskutečnění záměru, jehož podporu občané vyslovili v referendu z roku 2025. Nešlo by tedy o doplnění nebo konkretizaci dřívějšího rozhodnutí, ale o jeho faktické popření," zdůvodnil soud, proč návrh zamítl.