Spolupracoval s Havlem, pak ho odstavili. Liberec ocenil někdejšího primátora

Eliška Marinská
  8:32aktualizováno  8:32
Liberečtí zastupitelé udělili Medaili města in memoriam Jiřímu Moulisovi ve věku nedožitých sta let. Ocenění za přínos v oblasti rozvoje a demokratizace navrhl náměstek primátora Ivan Langr. Vyznamenání převzal syn laureáta Jiří Moulis od primátora Jaroslava Zámečníka.
Jiří Moulis v roce 1968 jako předseda Městského národního výboru v Liberci...

Jiří Moulis v roce 1968 jako předseda Městského národního výboru v Liberci spolupracoval s Václavem Havlem, jemuž umožnil volný pohyb po městě s přístupem na radnici. Havel již jako prezident na tuto Moulisovu pozornost nezapomněl, setkali se i v roce 2003. Havel tehdy přiznal, že projevy psal i Moulisovi a liberecké KSČ. | foto: MAFRA

Liberečtí zastupitelé udělili Medaili města in memoriam Jiřímu Moulisovi....
Liberečtí zastupitelé udělili Medaili města in memoriam Jiřímu Moulisovi
Jiří Moulis (na snímku vlevo) se do vedení liberecké radnice dostal dvakrát....
Liberečtí zastupitelé udělili Medaili města in memoriam Jiřímu Moulisovi....
7 fotografií

Ocenění podle Langra mělo město udělit dávno. „Nakonec jsme to stihli právě ke stému výročí narození pana Moulise. Návrh jsem chystal už od loňského roku, se vší vážností jsem prošel i některé archivní dokumenty,“ upřesnil.

Moulis byl nejvyšším představitelem města dvou historických okamžiků, a to při srpnové okupaci v roce 1968 a také po pádu totalitního režimu po listopadu 1989. Zároveň byl dvakrát ve vedení města. Poprvé mezi lety 1964–1969 jako primátor, tehdy předseda městského národního výboru, a poté v roce 1990. Langr ho popsal jako člověka, který uměl naslouchat a byl statečný.

„V době normalizace čelil pronásledování a rok po sametové revoluci byl politicky odstaven. Byl to člověk s jistým hříchem mládí, který ale násobně zahladil svou prací pro město,“ řekl Langr. „Zkrátka jde o osobnost, která si nepochybně zasluhuje velkou pozornost naši i našich dětí.“

Z Liberce udělal místo se světovým renomé, vzpomíná přítel exprimátora Moulise

Vyznamenaný se ve dnech srpnové okupace roku 1968 zachoval podle zastupitelů mimořádně statečně. Spolupracoval s Václavem Havlem, Janem Třískou a dalšími libereckými intelektuály a před sovětskými okupanty ho chránila skupina dobrovolníků. O rok později musel z politických důvodů úřad opustit. Dalších dvacet let spolu se svou rodinou jen přežíval.

Do funkce prvního polistopadového starosty Moulise na konci roku 1989 vyzvalo Občanské fórum. Postaral se třeba o opravu Masarykovy ulice, náměstí před radnicí a usiloval po dvaceti letech o obnovení statutu města. To se mu 4. září 1990 podařilo.

„Jsem velmi rád za toto ocenění pro mého otce. Není dne, abych si na něj nevzpomněl. A také vzpomínám na jeho odvahu v roce 1968, kdy se zcela bez kalkulace hrdinsky postavil na stranu okupovaného národa. Za to zaplatil příliš vysokou cenu, ztrátu zaměstnání, dehonestaci jeho osoby,“ pronesl při předání syn Jiří Moulis s tím, že o to více se pak věnoval jemu a jeho sestře v začátcích jejich sportovních úspěchů, za což mu je vděčný.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?

Sofie Anna Švehlíková

Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou roli princezny Elvíry v ní ztvárnila Sofie Anna Švehlíková, která se tak stává „princeznou...

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů

Pražský orloj

V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v historii státu. Jejich podobu i další dny pracovního klidu stanovuje zákon. Na které dny v roce 2026...

Nový zákon mění spoření na důchod: rizikové profese dostanou víc peněz

Celoživotní dřina

Od 1. ledna 2026 začne platit důležitá změna v oblasti spoření na důchod. Zaměstnavatelé budou nově povinni přispívat na penzijní spoření zaměstnancům pracujícím v takzvaných rizikových profesích ve...

Moravskoslezští záchranáři pomáhali opilým, zranění pyrotechnikou bylo méně

ilustrační snímek

Moravskoslezští záchranáři o silvestrovské noci ošetřovali výrazně více silně opilých lidí. Bylo mezi nimi přitom i pět neplnoletých. Poranění pyrotechnikou...

1. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Co mění „rozvodová novela“? 8 nejpalčivějších otázek ohledně rozvodů a péče o děti od roku 2026

Ilustrační snímek

1. ledna 2026 nabyla účinnosti novela občanského zákoníku, která si vysloužila mimo jiné přezdívku „rozvodová reforma“. Spojuje totiž opatrovnické a rozvodové řízení, čímž by se měly zjednodušit...

1. ledna 2026  10:26

V hradeckém kraji bylo o silvestrovské noci asi 250 událostí

ilustrační snímek

Hasiči, policisté a záchranáři zasahovali o silvestrovské noci zhruba u 250 událostí. Převážná většina zásahů se týkala oslav. Lidé často volali na linku 158...

1. ledna 2026  8:45,  aktualizováno  8:45

Novoroční oslavy v Plzni a celém kraji byly z pohledu záchranářů klidné

ilustrační snímek

Silvestrovské a novoroční oslavy byly v Plzeňském kraji z pohledu zástupců záchranných složek klidné, zjistila ČTK. V Plzni byla silvestrovská noc mimořádně...

1. ledna 2026  8:40,  aktualizováno  8:40

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Brně strážníci zaznamenali jen jedno nepovolené odpalování pyrotechniky

ilustrační snímek

Silvestrovská noc a oslavy byly v Brně letos klidné, podle strážníků jsou rok od roku poklidnější. Nemuseli řešit žádné závažnější případy, zaznamenali jediný...

1. ledna 2026  8:34,  aktualizováno  8:34

Modré čáry, aréna... A teď chce radní Beke pro Jihlavu vysokorychlostní trať

Jihlavský radní za ODS, architekt David Beke

Sedm let. Tak dlouhou část svého života spojil jihlavský politik David Beke se stavbou Horácké arény. Multifunkční hale za více než dvě miliardy korun se radní za ODS věnoval z pozice manažera...

1. ledna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Hasiči i policisté vyjížděli k požárům, nejčastěji byly od pyrotechniky

ilustrační snímek

Hasiči i policisté o silvestrovské noci v Ústeckém kraji vyjížděli k několika požárům způsobeným pyrotechnikou. Požár bytového domu v Chomutově, který...

1. ledna 2026  8:27,  aktualizováno  8:27

V Libereckém kraji se oteplilo, I/10 na Harrachov zůstává pro kamiony zavřená

ilustrační snímek

V Libereckém kraji se v noci na Nový rok oteplilo, sněhové přeháňky se tak objevují jen v horách. Hlavní tahy v kraji jsou většinou holé a po chemickém...

1. ledna 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

Prvním dítětem roku je na Vysočině Justin, narodil se v Jihlavě v 00:10

ilustrační snímek

Prvním letoším dítětem narozeným v nemocnicích na Vysočině je Justin. Chlapec, který vážil 3420 gramů, přišel na svět deset minut po půlnoci v jihlavské...

1. ledna 2026  8:19,  aktualizováno  8:19

Jak Praha slavila příchod nového roku? Na zákaz pyrotechniky se příliš nedbalo

Lidé v Praze oslavují příchodu nového roku. (1. ledna 2026)

Oslavy příchodu nového roku se v metropoli neobešly bez zábavní pyrotechniky, přestože je její používání v památkových oblastech města po celý rok zakázáno. Ohňostroje i dělobuchy létaly jak na...

1. ledna 2026  1:22,  aktualizováno  9:51

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

První dítě v Libereckém kraji se na Nový rok narodilo v nemocnici v České Lípě

ilustrační snímek

Prvním miminkem roku 2026 narozeným v Libereckém kraji je Klaudie Balážová, na svět přišla ve 2:43 v nemocnici v České Lípě, která je ode dneška součástí...

1. ledna 2026  8:10,  aktualizováno  8:10

V Pardubickém kraji hořely o silvestrovské noci hlavně popelnice

ilustrační snímek

O silvestrovské noci hasiči v Pardubickém kraji zasahovali u 40 událostí. Před půlnocí to byly kvůli sněžení dopravní nehody, později likvidovali následky...

1. ledna 2026  8:09,  aktualizováno  8:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.