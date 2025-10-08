Zvýšení ceny jízdného odpovídá kumulované výši inflace za poslední dva roky, neboť k 1. lednu 2025 se jízdné nenavyšovalo, řekl dnes novinářům Otto Pospíšil ze společnosti Korid LK, jež v kraji koordinuje dopravu.
Podle náměstka hejtmana Edvarda Kožušníka (Spolu) připravil kraj změny s ohledem na ekonomickou situaci i potřeby cestujících. „Nechceme přistupovat ke skokovému zdražování, proto je navržené navýšení spíše kosmetické. Současně jsme se rozhodli nezvyšovat cenu ročních síťovek, protože chceme, aby pro lidi zůstaly výhodné a dostupné,“ doplnil.
Váleční veteráni ušetří
Zvýšení jízdného už schválili krajští radní, poslední slovo ale bude mít zastupitelstvo, které se sejde 21. října.
V krajském integrovaném systému lze pořídit za deset tisíc korun roční jízdenku, která umožňuje jízdu autobusy a vlaky regionální dopravy IDOL, ale také městskou dopravou v Liberci, Jablonci nebo České Lípě a rovněž rychlíky.
Pořídit lze zvýhodněnou jízdenku pro děti, studenty a cestující nad 65 let za pět tisíc korun, za 2,5 tisíce korun mohou v síti celoročně cestovat postižení a 1 100 zaplatí senioři nad 70 let. Nově budou moci takovou jízdenku využít i váleční veteráni.
Cestující také dostanou možnost ji splácet ve dvanácti měsíčních platbách. Jízdenka za deset tisíc korun by pak měla přijít na dvanáct tisíc korun. Zejména při dojíždění na delších trasách se to ale cestujícím vyplatí. „Podmínkou bude, že se cestující zaváže, že bude minimálně po dobu dvanácti měsíců platit měsíční jízdenku tisíc korun,“ dodal Pospíšil.
Roční jízdenky by mohly být díky splátkám pro pasažéry dostupnější, loni s nimi podle Pospíšila v kraji cestovalo 8 461 lidí. Nejpočetnější skupinou, která tento druh jízdenek využívá, jsou senioři nad 70 let, bylo jich 4 835, to je přes 57 procent.
„Z celkového počtu bylo 779 cestujících v tarifu dospělých za těch deset tisíc korun, 1 514 byly děti za pět tisíc korun a 1 243 bylo studentů,“ doplnil.
Cestující se podle Pospíšila po covidové pandemii vracejí do veřejné dopravy v Libereckém kraji. „Za první pololetí 2025 se oproti stejnému období předchozího roku zvýšil počet cestujících o 0,85 procenta a výnosy z jízdného vzrostly o 2,9 procenta,“ uzavřel.