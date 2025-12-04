Z Liberce do Varnsdorfu vlakem stejně rychle jako autem, díky opravené trati

Autor: ČTK
  15:22aktualizováno  15:22
V Libereckém kraji začne od 14. prosince platit nový vlakový jízdní řád. Největší změny čekají cestující na trati z Liberce přes Chrastavu, Hrádek nad Nisou a německou Žitavu do Varnsdorfu. Díky rekonstrukci železnice na českém a polském území by měl vlak jezdit rychleji. Zatím ale není jisté, kdy spoje skutečně vyjedou, na trati se stále pracuje, řekl novinářům Otto Pospíšil ze společnosti Korid LK, která je krajským koordinátorem veřejné dopravy.
Trať z Liberce na Žitavu byla součástí Jihoseveroněmecké spojovací dráhy a měla zajistit rychlou cestu z Německa přes Česko na jih do Vídně.

Rekonstrukce trati na české a polské straně by měla podle Pospíšila zrychlit spojení z Liberce přes Polsko a Německo do Varnsdorfu o deset minut.

Na českém a německém území budou po dokončení rekonstrukce jezdit vlaky až stokilometrovou rychlostí, v Polsku dokonce rychlostí 120 kilometrů. Cesta vlakem tak bude i se zastávkami srovnatelná s cestou autem, což by mělo zvýšit konkurenceschopnost železnice.

Podle nového jízdního řádu by cesta z Liberce do Varnsdorfu měla se zastávkami trvat zhruba 50 minut.

Na trase je ale od jara výluka a stále se tam pracuje, původně mělo omezení skončit už 30. září, pak 27. listopadu, dál tam ale jezdí náhradní autobusy.

„Aktuálně disponujeme informací, že železniční doprava by měla být zahájena v neděli 14. prosince, nicméně budeme tam mít výlukový jízdní řád, protože ve stanici Hrádek nad Nisou nebude možné křižování vlaků. Drtivá většina vlaků se bude nově křižovat v Žitavě, ale přesto tam máme tři vlaky, kterých se to dotkne,“ doplnil Pospíšil.

Poláci opraví ostudný úsek železnice z Česka, problém se řeší přes dvacet let

Podle Michala Bartáka, jednatele společnosti Die Länderbahn CZ, která na trase jezdí pod značkou Trilex, bude provoz na trati ve zkušebním režimu.

„Stavební práce v Hrádku nad Nisou nebudou dokončené, průjezdná bude pouze jedna staniční kolej a jedna kolej kusá, komplikovanější bude i přístup na ostrovní nástupiště,“ popsal situaci Barták, podle kterého tak bude třeba jízdní řád upravit. „V současné době s Koridem pracujeme na výlukovém jízdním řádu a opatření pro trojí křižování,“ dodal.

První vlak tudy projel 1. prosince 1859. Dnes trať slouží hlavně regionální dopravě a denně ji využije kolem 2 500 cestujících. Rekonstrukce na frekventované trase z Liberce do Žitavy začala loni v září a hotová by měla být do konce letošního roku. Letos je na trase výluka, od jara tam dopravu zajišťují autobusy.

Rekonstrukce za 1,238 miliardy korun má zlepšit dopravní spojení z Liberce směrem do Polska a Německa, zvýšit zabezpečení tratě a komfort pro cestující. Součástí je nejen rekonstrukce kolejí, ale také stanic v Hrádku nad Nisou a Chrastavě včetně nádražních budov.

Díky úpravám trati a zrychlení vlaků se podle Pospíšila zlepší návaznosti vlaků v Žitavě, kde bude možné přesednout do vlaků na Drážďany nebo Zhořelec (Görlitz).

