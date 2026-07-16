JK kvartet vystoupí v Bedřichově

Zazní klasické a swingové skladby.
Koncert se odehraje v bedřichovském kostele svatého Antonína Paduánského v pátek od 19 hodin.
Vstupné je dobrovolné.
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Zazní klasické a swingové skladby.
Koncert se odehraje v bedřichovském kostele svatého Antonína Paduánského v pátek od 19 hodin.
Vstupné je dobrovolné.
Léto je ideální čas objevovat krásy Česka. Nabízí se hned několik míst, které rozhodně stojí za návštěvu - od skalních měst přes vyhlídkové stezky až po historické památky. Myslíte si, že znáte české...
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...
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Zvířecí školky se během léta pořádně rozrostly. Návštěvníci mohou v Brně pozorovat šest malých manulů, zatímco pražská zoo představila koťata karakalů, prvního lachtana po sedmi letech i drobná...
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Křišťálově čistá voda, dramatické skalní stěny a romantická příroda. Zatopené lomy jsou v létě oblíbenou alternativou k přeplněným koupalištím a přehradám, nejsou však bez rizika. Přinášíme výběr...
Při sklizni ovoce v obci na Klatovsku se v pátek dopoledne převrátil traktor, který v nakladači zvedal dva sběrače do koruny stromu. Jeden z nich zemřel, druhý utrpěl zranění, uvedla policejní mluvčí...
Nedávná vlna extrémních veder potrápila mimo jiné i cestující pražské MHD. Neklimatizované vozy lidé na internetu označovali za „nejlevnější saunu v Praze“. Mnozí upozorňovali i na zdravotní hazard,...
Ústečtí celníci zadrželi dva lidi, kteří podle nich obchodovali s drogami. Našli u nich téměř deset kilogramů drog včetně heroinu a kokainu a také víc než milion korun.
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Praha bude muset znovu posoudit nabídky v tendru na přestavbu Centra Nová Palmovka na sídlo Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA). Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)...
Řeku Labe a panorama města Přelouče na Pardubicku ztvárnili amatérští výtvarníci společně s architektem Davidem Vávrou a výtvarníkem a divadelníkem Matějem...
Velmi špatná kvalita vody a značné množství sinic v Novomlýnských nádržích i s tím související ekologické problémy jsou důvodem, proč se znovu ozývají hlasy...
Kdyby filmový rada Vacátko znovu hledal v plzeňské věznici Bory důkazy k vyřešení zapeklitého případu, jako tu před 58 roky herec Jaroslav Marvan rozlouskl záhadu otisku prstu na střepu poblíž...
Areál Kempu Dolánky u Turnova se v sobotu promění v místo plné hudby, energie a letní pohody.
Zkuste nenabourat. To je tématem nové on-line hry, která reaguje na nedávnou dopravní nehodu poslance za Motoristy Filipa Turka, během které se se svým autem střetl s nemocničním vozem. Ve videohře...
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Lídryní kandidátky Občanské demokratické strany a nezávislých osobností v Prostějově bude primátorova náměstkyně Milada Sokolová (ODS). Kandidátku ve čtvrtek...
V tržbách některých obchodů na Trutnovsku se našly napodobeniny eurobankovek, které se používají třeba ve stolních hrách. Pracovníci si nevšimli upozornění, že nejde o pravé peníze. Policie proto...