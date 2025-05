„Jinan dvoulaločný vybrala Josefova žena, paní Jana Horinková. Celá akce proběhla v komorním neokázalém duchu. Všichni přítomní starostu důvěrně znali a smrt přítele je hluboce zasáhla. Strom druhu ginkgo je další z řady připomínek mimořádné osobnosti, které se po tragické události ve městě objevily,“ řekla po akci mluvčí města Eva Malá.

Zasazení památečního stromu se zúčastnil také hejtman Libereckého kraje a Horinkův kolega i přítel Martin Půta.

„Sešli jsme se na jednom z míst, které měl Pepa v Hrádku nejradši, na fotbalovém stadionu našeho Slovanu. Je to jedno z míst v našem městě, o jehož zvelebení se Pepa zasloužil. Už je to rok, co odešel, ale ten pocit prázdnoty pořád nezmizel,“ přiznal hejtman.

Následující večer byl ale plný veselých historek a vzpomínání. „Protože nakonec po nás zůstanou právě hlavně vzpomínky, naše děti a také místa, která jsme změnili k lepšímu. Tak Pepo, někde a někdy na shledanou,“ vzkázal svému příteli Martin Půta.

Josef Horinka zemřel náhle loni v květnu ve věku pětapadesáti let. Město na Liberecku vedl od roku 2012, předtím tu působil jako místostarosta.