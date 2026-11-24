„Letošní velmi suchý rok potvrzuje potřebu podobných opatření, která přicházejí právě včas,“ domnívá se Marián Šebesta, ředitel státního podniku Povodí Labe.
Projekt za smluvní cenu téměř 95 milionů korun, který má na starosti sdružení dodavatelů Společnost Jelení potok, umožní převádět část vody z Jeleního potoka do Hlubokého potoka, který je jedním z přítoků nádrže.
„Opatření posílí vodohospodářskou bilanci nádrže a přispěje k ještě lepšímu zabezpečení dodávek surové vody pro úpravnu vody Bedřichov, jež pitnou vodou zásobuje Liberecko a Jablonecko,“ vysvětlil mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
Přívod vody z Jeleního potoka zajistí podzemní potrubí dlouhé přes dva kilometry. Povede převážně podél lesní silnice a vyústí na levém břehu Hlubokého potoka. Maximální převedené množství vody bude 500 litrů za sekundu.
„Převáděna bude pouze za vhodných hydrologických podmínek, zejména v období vyšších průtoků během zimy a jarního tání,“ upozornil dále Prokopec s tím, že provozní režim bude respektovat nepodkročitelný průtok v Jelením potoce (35 litrů za sekundu).
Lesy poskytly pozemky
Nová vodní elektrárna, která využije potenciál vody převáděné z vyšších poloh, může dodávat do distribuční sítě elektrický výkon až 35 kW. „Bude osazena horizontální Peltonovou turbínou, která je vhodná právě pro využití vodního toku s vysokým spádem,“ dodal mluvčí Povodí Labe.
To při přípravě potřebných pozemků úzce spolupracovalo se státním podnikem Lesy ČR, který zajistil kácení stromů a také pronajal Povodí potřebné pozemky. Jakmile bude projekt dokončen a dojde k přesnému zaměření stavby, bude následovat vzájemné majetkoprávní vyrovnání.
|
Tajemství přehrad: Největší nádrž v Jizerkách ukrývá tunel metra
Dotace ministerstva zemědělství pokryje přes 90 procent uznatelných nákladů na převod vody, zbývajících bezmála osm milionů uhradí Povodí Labe, stejně tak výstavbu vodní elektrárny (přes 16 milionů korun).
Vodní nádrž nad obcí Josefův Důl je nejmladší přehradou v Jizerských horách, vznikala mezi lety 1976 až 1982. V provozu je od roku 1987. Jejím účelem je akumulace vody pro využití na Liberecku a Jablonecku, ale i ochrana území ležícího pod hrází před velkými vodami. Objem nádrže činí asi 19 milionů metrů krychlových.