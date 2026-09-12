K hlavním tématům voleb v Jablonci nad Nisou patří bezpečnost a dostupné bydlení

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Zvýšení bezpečnosti v ulicích Jablonce nad Nisou, dostupné bydlení a také řešení dopravy a parkování patří k hlavním tématům předvolební kampaně v Jablonci nad Nisou. Lídři kandidátek se na dotaz ČTK shodovali na tom, že by se město vzhledem k loni přijatému úvěru 550 milionů korun na velké investice nemělo víc zadlužovat, ale mělo by peníze co nejlépe využít a usilovat i o dotace. O přízeň voličů se bude 9. a 10. října ucházet 240 kandidátů z osmi politických stran a uskupení.

Na dotazy ČTK odpovídali lídři kandidátek parlamentních stran a uskupení, která mají v Jablonci nad Nisou zastupitele. Odpovědi jsou řazeny abecedně podle příjmení lídrů.

1/ Co považujete za hlavní úkol pro město v novém období a jak jej chcete dosáhnout?

Jana Hamplová (Starostové pro Liberecký kraj), strana byla poslední čtyři roky součástí koalice:

Absolutně na prvním místě je pro nás bezpečný Jablonec - čistý, přehledný a dobře udržovaný veřejný prostor, účinná prevence kriminality a viditelná přítomnost strážníků v ulicích. Jedním z prvních kroků, který jsme udělali, byl odkup problémové ubytovny Neptun. To bylo místo, které komplikovalo situaci nejen v přilehlé oblasti, ale v celém městě. Neptun je pouze začátek další soustavné sociální práce, abychom předcházeli vzniku velkých problémů. Je také třeba pracovat na zlepšování veřejného prostoru, i to přispívá k bezpečnosti.

Jakub Chuchlík (Piráti a nezávislí), strana je poslední čtyři roky součástí koalice:

Klíčové je pro nás životní prostředí, dalším tématem je bydlení, protože bydlení je vlastně i nástrojem na řešení naší třetí priority, kterou je bezpečnost. Víme, že centrum Jablonce má hrozně nízkou hustotu obyvatel a to je jádrem řady problémů, které tady řešíme. Potřebujeme přiměřenou hustotou obydlení, dostat sem každodenní život, který pomáhá maloobchodu, sociální kontrole a tím pádem i pocitu bezpečnosti. Na volných místech by tak podle něj měly vyrůst bytové domy, spolupracovat chce s investory.

Milan Kroupa (ANO), strana je poslední čtyři roky v opozici:

Bezpečnost v Jablonci je zásadní problém, subjektivní pocit bezpečí ve městě neustále klesá. Co pro to můžeme udělat? V podstatě v této chvíli musíme jednoznačně navýšit počet městských strážníků. Potřebujeme víc strážců v centru města i na okraji města, to je samozřejmě věc, která ruku v ruce nese, vyšší finanční náklady na městskou policii, se kterými se prostě musíme smířit. Víc pracovat je třeba například bezdomovci, ale také s Romy.

Michal Švarc (SPD), strana je poslední čtyři roky v opozici:

Také pro SPD je klíčová především bezpečnost a řešení problémů s bezdomovci. Chtěli bychom zkusit model, který se povedl v Plzni. A jak jsme měli ukrajinské asistenty prevence kriminality, tak bychom si chtěli vytipovat z bezdomovecké komunity člověka a zapojit ho jako asistenta prevence kriminality právě pro práci s bezdomovci. Kdyby se nepodařilo získat dotaci, doufám, že se podaří prosadit, aby to zaplatilo město, myslím, že tam má Jablonec velký dluh.

Miloš Vele (ODS), strana je poslední čtyři roky součástí koalice:

Chceme pokračovat ve věcech, které jsou nastavené a musíme pokračovat v tématu, které je dlouhodobým problémem Jablonce, a to je bezpečnost a také bezdomovectví a problémoví obyvatelé hlavně v centru města. Řada objektů je v soukromém vlastnictví a komu to vlastník pronajme, neumíme ovlivnit. Problém je, že tady chybí parkovací místa. Někdo, kdo normálně pracuje a ke své práci potřebuje auto, nebo rodina, která potřebuje auto, si tady byt nepronajme, protože nemá kde zaparkovat. To musíme řešit.

2) S jakou stranou či koalicí budete ochotni po volbách spolupracovat, s jakou nikoliv?

Jana Hamplová (Starostové pro Liberecký kraj):

Bude hodně záležet na tom, jaké strany a jaké osobnosti se do zastupitelstva dostanou, a na tom, zda se podaří najít společnou řeč a shodu v programových tématech. Dokážu si představit, že by spolupráce pokračovala na stejném půdorysu jako poslední čtyři roky. (Jablonci vládla koalice ODS, Společně pro Jablonec, Piráti a Starostové pro Liberecký kraj).

Jakub Chuchlík (Piráti a nezávislí):

Spolupráci na půdorysu současné koalice si určitě dokážeme představit, všichni kolegové byli otevřeni diskuzi a myslím, že se to pozitivně projevilo ve výsledcích naší práce. Představit si ale umíme i jiné uspořádání, nechceme však měnit kurz, kterým se Jablonec vydal. Důležité je pro nás pokračování projektů a realistické závazky pro další čtyři roky.

Milan Kroupa (ANO):

Jsme schopní se bavit nad programem s kteroukoliv stranou, s kterýmkoliv politickým subjektem, nicméně rozhodně nemůžeme spolupracovat se Společně pro Jablonec, zejména s jejich 'zelenou' částí. Chceme vytvářet v Jablonci takové prostředí, aby se tady dobře žilo, ne, abychom lidem říkali, jak mají žít.

Michal Švarc (SPD):

My se nevyhraňujeme vůbec vůči nikomu, jsme ochotni spolupracovat s kýmkoliv, kdo nám pomůže prosazovat body našeho programu.

Miloš Vele (ODS):

Jsme připraveni spolupracovat s demokratickými stranami, se kterými nalezneme programovou shodu.

3) Jablonec do roku 2023 ročně vybíral na dani z nemovitosti zhruba 21 milionů korun, vládní balíček a úprava místního koeficientu daň zvýšila postupně na čtyřnásobek, loni tak město vybralo 86 milionů korun. Podpořili byste případné snížení daně z nemovitosti?

Jana Hamplová (Starostové pro Liberecký kraj):

Jablonec je na prahu největší investiční akce v novodobé historii, kterou je stavba terminálu. Čeká ho velké množství dalších investičních akcí a také ze státu jdou na město další úkoly z nichž největší byl převod nepedagogických pracovníků, bude tak v příštím období potřebovat každou korunu. To jsou hlavní důvody, proč v současné době o změnách v dani z nemovitosti neuvažujeme.

Jakub Chuchlík (Piráti):

Jablonec si určitě nemůže dovolit snížení místního koeficientu daně z nemovitosti, protože by to ochromilo základní fungování i nutné investice. Argument, že se výpadek rozpočtu vyřeší snížením počtu úředníků proporčně vůbec nefunguje. Považujeme to za nebezpečný populismus a určitě se na takovém řešení nebudeme podílet. Město, které podfinancuje údržbu a rozvoj, snižuje i hodnotu soukromých nemovitostí.

Milan Kroupa (ANO):

Pro ANO je snížení daně z nemovitosti o 0,5 bodu jedním z klíčových volebních témat. Město nemá trestat lidi za to, že si pořídili vlastní bydlení nebo v Jablonci podnikají. Zvýšení přišlo skokově a pro řadu domácností, seniorů a drobných podnikatelů představuje další citelný výdaj. Nižší příjmy z daně chceme kompenzovat úsporami v provozu magistrátu, který v posledních letech výrazně 'nabobtnal'.

Michal Švarc (SPD):

Pokud jde o snížení daně z nemovitosti jsme určitě ochotní o tom jednat a nevylučuji ani možnost ji snížit. Bude mě ale zajímat zdůvodnění a hlavně ekonomické dopady pro město, úspory na provozu magistrátu nedokážou vykompenzovat velké snížení příjmů u daně z nemovitosti a snižování třeba počtu strážníků nebo omezování údržby a úklidu města určitě není řešením.

Miloš Vele (ODS):

Pro ODS je důležitá finanční stabilita a rozpočtová zodpovědnost. Nebudeme proto přijímat populistická rozhodnutí. Náš postoj vyjadřuje fakt, že jsme v minulosti dlouhodobě bránili zvýšení této daně. Jablonec měl do roku 2023 mezi statutárními městy nejnižší daň z nemovitosti.

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