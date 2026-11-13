Přístup k hradu Trosky v Českém ráji omezí od příštího týdne kácení zhruba 200 jasanů. Stromy jsou napadené houbou voskovičkou jasanovou a usychají. Podle kastelánky hradu Pavlíny Suchomelové jsou nemocné stromy rizikem pro návštěvníky hradu i turisty, kteří tudy procházejí.
"Dochází k tomu, že ten suchý strom, když zafouká, tak spadne, což se nám v posledních letech dělo. A jde nám o to, aby ten les byl bezpečný," řekla kastelánka ČTK.
Kácení na hradním kopci potrvá zhruba dva týdny. "Bude to kolem 200 stromů, takže je toho poměrně hodně. Ale konzultovali jsme to samozřejmě s Agenturou ochrany přírody a krajiny i s Lesy České republiky a spoléháme na přirozenou obnovu, která je tam docela dobrá. A případně, když by nebyla v plné míře, tak by se to výhledově dosázelo," uvedla Suchomelová.
Kácení bylo podle ní záměrně naplánované na období po skončení návštěvnické sezony na hradě. "V některých dnech budeme celý hradní kopec zavírat pro veřejnost. Bude tam páska, bude to tam pravděpodobně i někdo hlídat, hlavně v těch chvílích, kdy se bude těžit okolo přístupové cesty k hradu," řekla kastelánka.
Zatím nedokáže říct, jak se na siluetě ikonického kopce Českého ráje vizuálně projeví pokácení zhruba 200 jasanů, které jsou staré desítky let. "Myslím si, že ze strany od Turnova možná bude hrad malinko víc odhalený, ale nedokážu to dopředu říct," dodala.
Gotický hrad z konce 14. století je dominantou Českého ráje mezi Turnovem a Jičínem. Z dálky zřícenina s věžemi Panna a Baba připomíná čertovy rohy trčící ze země. Umístění na dvou strmých čedičových skaliscích učinilo z Trosek v minulosti nedobytný hrad. Jde o nejnavštěvovanější památku v Libereckém kraji. Letos na hrad přišlo přes 123.000 návštěvníků, což je nejvíc minimálně za posledních 30 let.