K plánované rekonstrukci sokolovny připravili v Novém Boru anketu

K plánované rekonstrukci sokolovny připravili v Novém Boru na Českolipsku anketu. Radnice chystá nejen modernizaci samotné budovy a jejího vybavení, ale také proměnu okolí sokolovny, a do přípravy projektu se proto snaží v co největší míře zapojit veřejnost. V březnu a dubnu se uskutečnily workshopy s architekty ze studia Mjölk, na červen plánuje radnice veřejné projednání výsledků workshopů a ankety, uvedl na webu mluvčí radnice Jiří Lebiš.
Sokolovna postavená ve 30. letech minulého století potřebuje rozsáhlou obnovu. Budovu s tělocvičnou, posilovnou, hernou stolního tenisu, kuželnou, volejbalovými, nohejbalovými a tenisovými kurty o výměře 7361 metrů čtverečních získalo město od TJ Jiskra Nový Bor bezúplatným převodem v závěru roku 2021. Před třemi lety dalo město obnovit střechu a strop ve druhém podlaží, které byly v havarijním stavu. Radnici to stálo 12 milionů korun. Areál ale potřebuje zásadní modernizaci.
"Cílem teď je, aby do konce léta vzniklo jasné zadání, které určí další směr proměny sokolovny," uvedl starosta Jaromír Dvořák (Starostové pro Liberecký kraj). Radnice proto postupně sbírá podněty od veřejnosti, odborníků i místních organizací, aby budoucí podoba areálu vycházela z reálných potřeb města. "Chceme slyšet názory lidí ještě před tím, než vznikne samotný návrh. Sokolovna má pro Nový Bor velký symbolický i praktický význam a je důležité, aby její budoucí podoba odpovídala potřebám jeho obyvatel," dodal starosta.
Workshopy se vedení města rozhodlo doplnit anketou, která je určena především těm, kdo se zatím nemohli do diskuse zapojit. Cílem je získat odpovědi na některé otázky důležité pro zadání architektonické studie. V anketě se tak město ptá třeba na využití okolí sokolovny - zda by tam měl být veřejný park nebo parkoviště, zda zachovat zahrádku u restaurace, zjistit chce také, jaké vybavení sokolovny je pro návštěvníky důležité, nebo jak naložit s kuželnou, která je ve velmi špatném technickém stavu.
K využití sokolovny uspořádala radnice první anketu už před třemi lety, zapojilo se 985 lidí, 95 procent z nich souhlasilo s tím, aby sokolovna sloužila jako spolkový dům. Téměř polovina by uvítala kluziště, lidé se také vyslovili pro zachování volejbalového hřiště, restaurace a posilovny. "Sokolovna by měla zůstat zázemím pro sport, ale zároveň se stát místem pro kulturu, setkávání a volnočasové aktivity všech generací. Cílem je najít rovnováhu, aby celý areál fungoval a byl živý po celý den," dodala Erika Štorchová z odboru rozvoje města.