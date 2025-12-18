Místo aleje pařezy. Lidé v Českém ráji kritizují kácení u silnic

Matěj Klimša
  12:12aktualizováno  12:12
Silnici mezi obcemi Olešnice a Vyskeř v Českém ráji donedávna lemovala alej. Dnes tam lidé najdou jen pařezy a pokácené stromy, které leží v poli. Některé místní znepokojilo, když jim na začátku prosince zmizelo z očí více než dvacet mohutných topolů.
Ekolog Jan Piňos ukazuje vykácené stromořadí v Českém ráji.

Ekolog Jan Piňos ukazuje vykácené stromořadí v Českém ráji. | foto: Matěj Klimša, MF DNES

Vykácené stromořadí v Českém ráji.
Alej v původní podobě.
Vykácené stromořadí v Českém ráji.
Vykácené stromořadí v Českém ráji.
6 fotografií

Topoly byly staré více než sedmdesát let a dosahovaly výšky kolem třiceti metrů. Teď leží pokácené podél silnice na Vyskeř.

„Stromořadí mělo nemalý místní biologický, mikroklimatický, vodoochranný, půdoochranný a estetický význam. Topoly byly vitální,“ povzdechl si ekolog Jan Piňos, který v oblasti bydlí. „Při alespoň minimální péči mohly růst a poskytovat všestranný užitek ještě po desítky let.“

Podle Piňose je hodnota ekosystémových služeb stromořadí minimálně dvacet milionů korun. „Vychází to z metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny, jejíž místní Správa CHKO kácení doporučila. Ve skutečnosti byly topoly nevyčíslitelně krásné a užitečné,“ dodal.

Lipová alej přes protesty lidí padne, z kanalizace pod ní unikají fekálie

O kácení stromů rostoucích ve volné krajině rozhodují obce. „U naprosté většiny žadateli o kácení vyhoví. Obce postrádají odbornou kvalifikaci, a proto často žádají o odbornou spolupráci místní úřad státní ochrany přírody,“ nastínil Piňos.

Obec: Stromy byly na konci životnosti

Několik posudků si před vykácením vyžádala také obec Olešnice, která ho povolila. „Měli jsme na to dendrologický posudek, ve kterém bylo kácení odsouhlasené s tím, že stromy jsou na konci své životnosti a nelze na nich dělat záchranné akce,“ vysvětlil starosta Olešnice Zdeněk Šich s tím, že v poslední době z aleje padaly větve při každém větším větru.

„Měli jsme tam několik výjezdů. Dobrovolní hasiči nebo silničáři tam uklízeli, protože větve ležely na silnici a kolem ní. Vlastník nechtěl mít problémy s tím, že by na někoho větev spadla,“ upřesnil starosta.

To potvrdila i Správa CHKO Český ráj, podle které se topoly obvykle dožívají právě sedmdesáti až osmdesáti let. „Jde o stáří, kdy se stromy tohoto druhu začínají lámat a zhoršuje se jejich stabilita. To potvrdilo i šetření na místě. Jejich zdravotní stav neumožňoval dlouhodobé a bezpečné zachování,“ vysvětlili správci. Starosta Šich potvrdil, že na místě pokácených stromů je také navržena nová výsadba.

Vykácené stromořadí v Českém ráji.
Ekolog Jan Piňos ukazuje vykácené stromořadí v Českém ráji.
Alej v původní podobě.
Vykácené stromořadí v Českém ráji.
Vykácené stromořadí v Českém ráji.
6 fotografií

Piňos však tvrdí, že náhradní výsadba nemůže kácení tak velkého rozsahu nahradit. Upozornil na rizika klimatických změn, ubývání vody nebo degradaci půdy. „Negativním trendům v krajině čelíme právě v současné době. Za desítky let, v době dospělosti nově vysazených stromů, bude již z tohoto hlediska pozdě,“ předestřel s tím, že se kvůli nepříznivým změnám nemusí nové stromky ani dožít dospělosti.

Podle Piňose, který sám v minulosti vedl CHKO Broumovsko, by mohla pomoci lepší informovanost vlastníků pozemků a obcí. „A také vyšší povědomí obyvatel o významu stromů a jejich lepší vztah ke stromům. Není to zdaleka první případ, kdy Správa CHKO dostatečně neochránila zdejší vzácnou přírodu a krajinu,“ kritizoval.

Počet vykácených stromů roste

Správě CHKO Piňos vyčítá třeba zničení polní cesty s přirozenou zelení a postavení nové silnice ve Vyskři před třemi lety. „Cesta byla vybagrována a veškerá přírodní zeleň, včetně vzrostlých stromů, vykácena. Místo ní vznikla nová panelová silnice lemovaná nově vysazenými stromky, které v současné době schnou,“ popsal Piňos a připomněl rovněž vykácení 250 jasanů mezi obcí Žďár a osadou Příhrazy.

Jasany byly podle správců CHKO napadené nekrózou a jejich pokácení tak bylo nutné.

Počet vykácených stromů podél silnic v Česku roste. Podle organizace Arnika, která se zaměřuje na ochranu životního prostředí, se za tři pokácené stromy vysadí jen dva nové. „Uvědomujeme si, že je třeba zajistit bezpečnost provozu na silnicích a že jednotlivé stromy nerostou věčně. Tím důležitější je nikoliv jednorázový zásah, ale průběžná péče,“ vyzdvihla Marcela Klemensová, která se v Arnice věnuje ochraně stromů v krajině.

Podle správců z CHKO Český ráj se jim podařilo od roku 2019 obnovit nebo vytvořit bezmála padesát stromořadí a založit 12 travních cest. „V nich bylo vysázeno bezmála 2300 stromů. A připravují se další. Posledním je v říjnu obnovené stromořadí podél cesty pod zámkem Humprecht,“ uzavřeli s tím, že jde o sedmdesát nových stromů, což symbolizuje kulaté výročí CHKO Český ráj.

Stromy rostly mezi Olešnicí a Vyskří.

Stromy rostly mezi Olešnicí a Vyskří.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Jak dobře znáte vánoční filmy?

Z filmu Pelíšky

Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás lehce poťouchlý kvíz, který prověří vaše znalosti o klasických i moderních, českých i zahraničních,...

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Aplikace PID lítačka

V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly prodloužení. Výměna se dotkne jen cestujících s kartami z roku 2016. Žádat jde osobně či on-line, nová karta...

Podvodníci nabízejí lístky na zápas Slavie s Barcelonou, muž přišel o 22 tisíc

ilustrační snímek

Velkého zájmu o jeden z vrcholů tuzemské fotbalové sezony, lednový zápas pražské Slavie se španělskou Barcelonou v Lize mistrů, už zneužívají podvodníci. Naletěl jim muž ze Šumperska, který si chtěl...

18. prosince 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Ústecká zoo má novou vizuální tvář, odkazuje k přírodě, hraje barvami i tvary

ĂšsteckĂˇ zoo mĂˇ novou vizuĂˇlnĂ­ tvĂˇĹ™, odkazuje k pĹ™Ă­rodÄ›, hraje barvami i tvary

Zoologická zahrada v Ústí nad Labem dnes představila novou vizuální identitu. Odkazuje na směřování organizace, která chce být blíž přírodě i návštěvníkům....

18. prosince 2025  12:10,  aktualizováno  12:10

Část nelegálního odpadu se z Brna vrací do Německa, o zbytku rozhodnou v lednu

Specializovaná firma nakládá německý odpad z nelegální skládky v brněnských...

Najatá firma začala ve čtvrtek z nelegální skládky v brněnských Horních Heršpicích odvážet část odpadu zpět do Německa. Půjde o 35 tun karbonového prachu, který je naložený ve velkoobjemových vacích....

18. prosince 2025  11:22,  aktualizováno  13:44

Přestavba trati mezi Prahou a Kladnem dostala zelenou, práce začnou příští rok

Nová železniční trať Praha - Kladno, zastávka Výstaviště. (24. srpna 2024)

Modernizace trati mezi Prahou a Kladnem získala podle informací od Správy železnic (SŽ) pravomocné stavební povolení. Stavba začne v příštím roce, zhotovitel je již vybraný. Dokončení prací se...

18. prosince 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon v Le Grand Bornand 2025: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišly změny v sestavě

Mikuláš Karlík v závodě mužských štafet na SP v Hochfilzenu.

Poslední biatlonová zastávka v tomto roce je tady. Biatlonisté míří do francouzského Le Grand Bornand. Česká výprava tam zamířila hned s několika novými jmény.

18. prosince 2025  13:37

TCL představí na veletrhu CES 2026 budoucnost s pokročilými vizuálními inovacemi a portfoliem produktů založených na umělé inteligenci

18. prosince 2025  13:29

Jihočeský kraj bude v příštím roce hospodařit se schodkem 3,2 mld. Kč

JihoÄŤeskĂ˝ kraj bude v pĹ™Ă­ĹˇtĂ­m roce hospodaĹ™it se schodkem 3,2 mld. KÄŤ

Jihočeský kraj bude v příštím roce hospodařit se schodkem 3,2 miliardy korun. Zastupitelé dnes schválili rozpočet s příjmy bezmála 27,5 miliardy korun a výdaji...

18. prosince 2025  11:45,  aktualizováno  11:45

Brno hledá projektanta pro první etapu přeměny školy na centrum Leoše Janáčka

ilustrační snímek

Brno hledá zhotovitele projektové dokumentace pro první etapu proměny areálu někdejší varhanické školy na centrum Leoše Janáčka. Práce se dotknou zejména...

18. prosince 2025  11:37,  aktualizováno  11:37

Lyžuje se v Krkonoších i Orlických horách, areály rozšiřují nabídku

ilustrační snímek

V Královéhradeckém kraji se o víkendu bude lyžovat na více než 25 kilometrech sjezdovek. Lyžuje se v Krkonoších i Orlických horách převážně na technickém...

18. prosince 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Na dálnici D6 boural kamion, do okolí se rozletěly lahve s minerálkou

Nehoda na D6. Havaroval kamion s minerálkou.

Kamion převážející lahve s minerální vodou ráno havaroval na 79. kilometru dálnice D6 poblíž Lubence. Vůz skončil převrácený na boku v příkopu, všude kolem se rozsypaly zelené lahve. Nehoda se obešla...

18. prosince 2025  9:52,  aktualizováno  13:11

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Aurora a Tom Rowlands přivezou na Colours of Ostrava společný projekt Tomora

ilustrační snímek

Na festival Colours of Ostrava se po osmi letech vrátí norská zpěvačka Aurora. Půjde o její třetí vystoupení v programu ostravské přehlídky. Tentokrát ale...

18. prosince 2025  11:23,  aktualizováno  11:23

Lyžařskou sezonu v Libereckém kraji po Ještědu zahájí i krkonošská Rokytnice

LyĹľaĹ™skou sezonu v LibereckĂ©m kraji po JeĹˇtÄ›du zahĂˇjĂ­ i krkonoĹˇskĂˇ Rokytnice

Lyžařskou sezonu v Libereckém kraji po Ještědu v Liberci zahájí i krkonošská Rokytnice nad Jizerou. V částečném provozu budou také skiareály Severák v...

18. prosince 2025  11:17,  aktualizováno  11:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.