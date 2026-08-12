Kamionu se při havárii z návěsu vysypaly nosníky a převrátil bagr

Autor: eli
  11:42aktualizováno  11:42
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Kamion převážející bagr a ocelové nosníky havaroval krátce po čtvrté hodině...

Kamion převážející bagr a ocelové nosníky havaroval krátce po čtvrté hodině ráno na silnici I/35 u Hrubé Skály na Turnovsku. | foto: HZS Libereckého kraje

Náklad se převrátil z návěsu a silnice byla několik hodin neprůjezdná.
Nehoda se obešla bez zranění.
Náklad se převrátil z návěsu a silnice byla několik hodin neprůjezdná.
Kamion převážející bagr a ocelové nosníky havaroval krátce po čtvrté hodině...
5 fotografií
Kamion převážející bagr a ocelové nosníky havaroval krátce po čtvrté hodině ráno na silnici I/35 u Hrubé Skály na Turnovsku. Náklad se převrátil z návěsu a silnice byla několik hodin neprůjezdná. Nehoda se obešla bez zranění.

„Krátce po čtvrté hodině ranní jsme přijali prostřednictvím linky informace o havárii nákladního automobilu převážejícího těžký náklad, a to přibližně dva kilometry za obcí Ktová, ve směru na Turnov na komunikaci I/35,“ přiblížil regionální mluvčí policie Vojtěch Robovský.

Podle mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (HZS LK) Evy Masné na místo vyrazily dvě jednotky hasičů z Turnova a také drážní hasiči s automobilovým jeřábem. Kamion zůstal na kolech. Hasiči provedli protipožární opatření a zachytili z převráceného bagru unikající provozní kapaliny. Následně vyprostili na komunikaci návěs s tahačem, poté naložili ocelové nosníky a nakonec vrátili na kola převrácený bagr.

„S ohledem na převrácený náklad přívěsu nákladního automobilu byla komunikace zcela neprůjezdná s tím, že provoz byl obnovený krátce před devátou hodinou ranní. Komunikace je v současné době průjezdná v obou jízdních směrech,“ uvedl regionální mluvčí policie Robovský.

Kvůli nehodě museli řidiči využít trasu přes Radvánovice, směrem na Rovensko pod Troskami. „Případem se zabývají kolegové ze služby dopravní policie, ti vyšetřují okolnosti a příčinu vzniku samotné nehody. Škoda je předmětem dalšího vyšetřování,“ uzavřel Robovský.

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