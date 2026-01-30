Kamion uvázl v ulici Slovany v pátek kolem poledne. „Řidič nerespektoval dopravní značení a nezvládl se vytočit na železničním přejezdu na Slovanech,“ uvedli mimoňští strážníci na Facebooku.
Všechny vlaky projíždějící tímto místem jsou aktuálně zastaveny. „Pokud jedete vlakem, zvolte jiný druh dopravy,“ doporučují strážníci.
O situaci informovala na síti X i Správa železnic. Podle její interaktivní mapy se omezení provozu týká vlaků z Liberce do Děčína a do Ústí. Předpokládaný konec omezení je ve 13:30.
