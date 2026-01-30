Řidič se s kamionem zasekl na železničním přejezdu, vlaky u Mimoně stojí

Autor: hop
  12:52aktualizováno  12:52
Řidič kamionu v Mimoni na Českolipsku nerespektoval dopravní značení a uvázl na železničním přejezdu. Svým počínáním zastavil vlaky, které místem nemohou projet.
Fotogalerie2

Kamion uvázl na železničním přejezdu. (30. ledna 2026) | foto: MP Mimoň

Kamion uvázl v ulici Slovany v pátek kolem poledne. „Řidič nerespektoval dopravní značení a nezvládl se vytočit na železničním přejezdu na Slovanech,“ uvedli mimoňští strážníci na Facebooku.

Kamion uvázl na železničním přejezdu. (30. ledna 2026)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Všechny vlaky projíždějící tímto místem jsou aktuálně zastaveny. „Pokud jedete vlakem, zvolte jiný druh dopravy,“ doporučují strážníci.

O situaci informovala na síti X i Správa železnic. Podle její interaktivní mapy se omezení provozu týká vlaků z Liberce do Děčína a do Ústí. Předpokládaný konec omezení je ve 13:30.

Kamion uvázl v ulici Slovany

Kamion uvázl v ulici Slovany

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

