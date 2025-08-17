Chcete kanalizaci? Zaplaťte 100 tisíc. Senioři na Českolipsku na to však nemají

„Tato částka nám přijde fér vůči odhadovaným nákladům na výstavbu kanalizace na Ladech i vůči občanům jiných částí České Lípy, kteří se v minulosti též na vybudování veřejných sítí v místě jejich domovů podíleli,“ vysvětlila starostka města Jitka Volfová.
Původně město navrhovalo příspěvek 180 tisíc korun. Některým obyvatelům se však nelíbí ani snížená částka.
„Ten výdaj není jen o příspěvku, ale připočítávají se k němu ještě další výdaje. Dalších třicet až čtyřicet tisíc lidé zaplatí na veřejné části kanalizace a pak ještě nějaké náklady na výstavbu vlastní přípojky na nemovitost. Není to jen o sto tisících, bavíme se o částce kolem dvou set tisíc pro každou nemovitost. Na schůzce zazněl dotaz, jestli by se to nemohlo snížit alespoň na osmdesát tisíc, ale odpověď zněla, že ne, že sto tisíc je hrana. Prostor k dalšímu jednání už není,“ prozradil Tomáš Hejl, předseda osadního výboru Lada.
Zastupitelé budou o kanalizaci jednat 27. srpna. Starostka Volfová obyvatele vyzvala, aby se do jednání zastupitelstva vyslovili, jestli se za nastavených podmínek chtějí na výstavbě kanalizace finančně podílet a připojit se na ni po vybudování.
„Buď padesát procent lidí podepíše příspěvek sto tisíc korun a v projektu se bude pokračovat, nebo hrozí zastavení toho projektu a možná už se nebude nikdy realizovat a kanalizace se tu nikdy nepostaví. My jsme předtím sepsali petici na příspěvek ve výši třiceti tisíc, kterou jsme poslali na město, a tu podepsalo asi šedesát procent majitelů nemovitostí. Sto tisíc bude dost na hraně,“ tlumočil Hejl.
Podle Volfové by bylo možné domluvit se i na splátkách, odložení platby nebo výjimkách pro zvláštní případy. „V minulosti k přípravě projektu město nepřistoupilo kvůli jeho velké finanční náročnosti. Nyní je vše připraveno tak, že můžeme začít stavět,“ dodala starostka.
„Senioři na to nemají“
Největším problémem je podle Hejla to, že se otázka financování nezačala řešit dřív. „Kdyby se to začalo řešit před dvěma lety a začali jsme se o tom bavit, tak bychom se dnes nedostali do takto vyhrocené situace. Jsou tady lidé v důchodovém věku, kteří na to jednoduše nemají,“ objasnil.
„Žijí tady čtyřicet let a nechtějí do budoucna zadlužit své děti. Dalších asi dvacet domů tady má čističku odpadních vod, do které lidé investovali desetitisíce korun, a teď by ji měli rušit a připojit se na kanalizaci. Nestavíme tady na zelené louce, kde by si to každý patřičně naprojektoval,“ poznamenal Hejl.
Zastupitelé předpokládají, že za kanalizaci zaplatí necelých 70 milionů korun. Příspěvek tamních obyvatel by tak pokryl necelou čtvrtinu nákladů. Na setkání účastníci probírali i variantu veřejné vyhlášky, která by lidi na Starých Ladech zavázala k platbě za zhodnocení pozemků.
„Pokud by k ní město přistoupilo, může v konečném důsledku znamenat pro občany větší finanční zátěž, navíc bude povinná pro všechny,“ doplnila mluvčí České Lípy Kristýna Kňákal Brožová.
Vedení města potřebuje stanoviska občanů znát zhruba do poloviny srpna. „Jednání zastupitelstva se bude odvíjet od této informace. Město má nyní velkou vůli projekt dotáhnout, záleží ale na občanech. Jsem přesvědčena, že vybudování kanalizace občanům velmi zvýší komfort bydlení,“ uzavřela starostka Volfová.