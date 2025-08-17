Chcete kanalizaci? Zaplaťte 100 tisíc. Senioři na Českolipsku na to však nemají

Matěj Klimša
  8:32aktualizováno  8:32
Lidé na Starých Ladech v České Lípě musejí přispět sto tisíc korun na vybudování kanalizace. Jinak hrozí, že se celý projekt zastaví. Pro některé místní je však částka příliš vysoká. Jestli ji zaplatí, nebo ne, se měli rozhodnout do poloviny srpna.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: iDNES.cz

„Tato částka nám přijde fér vůči odhadovaným nákladům na výstavbu kanalizace na Ladech i vůči občanům jiných částí České Lípy, kteří se v minulosti též na vybudování veřejných sítí v místě jejich domovů podíleli,“ vysvětlila starostka města Jitka Volfová.

Původně město navrhovalo příspěvek 180 tisíc korun. Některým obyvatelům se však nelíbí ani snížená částka.

„Ten výdaj není jen o příspěvku, ale připočítávají se k němu ještě další výdaje. Dalších třicet až čtyřicet tisíc lidé zaplatí na veřejné části kanalizace a pak ještě nějaké náklady na výstavbu vlastní přípojky na nemovitost. Není to jen o sto tisících, bavíme se o částce kolem dvou set tisíc pro každou nemovitost. Na schůzce zazněl dotaz, jestli by se to nemohlo snížit alespoň na osmdesát tisíc, ale odpověď zněla, že ne, že sto tisíc je hrana. Prostor k dalšímu jednání už není,“ prozradil Tomáš Hejl, předseda osadního výboru Lada.

Konec socialismu, na kanalizaci musí přispět každý, vyhlásila obec

Zastupitelé budou o kanalizaci jednat 27. srpna. Starostka Volfová obyvatele vyzvala, aby se do jednání zastupitelstva vyslovili, jestli se za nastavených podmínek chtějí na výstavbě kanalizace finančně podílet a připojit se na ni po vybudování.

„Buď padesát procent lidí podepíše příspěvek sto tisíc korun a v projektu se bude pokračovat, nebo hrozí zastavení toho projektu a možná už se nebude nikdy realizovat a kanalizace se tu nikdy nepostaví. My jsme předtím sepsali petici na příspěvek ve výši třiceti tisíc, kterou jsme poslali na město, a tu podepsalo asi šedesát procent majitelů nemovitostí. Sto tisíc bude dost na hraně,“ tlumočil Hejl.

Podle Volfové by bylo možné domluvit se i na splátkách, odložení platby nebo výjimkách pro zvláštní případy. „V minulosti k přípravě projektu město nepřistoupilo kvůli jeho velké finanční náročnosti. Nyní je vše připraveno tak, že můžeme začít stavět,“ dodala starostka.

„Senioři na to nemají“

Největším problémem je podle Hejla to, že se otázka financování nezačala řešit dřív. „Kdyby se to začalo řešit před dvěma lety a začali jsme se o tom bavit, tak bychom se dnes nedostali do takto vyhrocené situace. Jsou tady lidé v důchodovém věku, kteří na to jednoduše nemají,“ objasnil.

„Žijí tady čtyřicet let a nechtějí do budoucna zadlužit své děti. Dalších asi dvacet domů tady má čističku odpadních vod, do které lidé investovali desetitisíce korun, a teď by ji měli rušit a připojit se na kanalizaci. Nestavíme tady na zelené louce, kde by si to každý patřičně naprojektoval,“ poznamenal Hejl.

Chystá se čističková revoluce, kanalizaci musí natáhnout i obce nad tisíc obyvatel

Zastupitelé předpokládají, že za kanalizaci zaplatí necelých 70 milionů korun. Příspěvek tamních obyvatel by tak pokryl necelou čtvrtinu nákladů. Na setkání účastníci probírali i variantu veřejné vyhlášky, která by lidi na Starých Ladech zavázala k platbě za zhodnocení pozemků.

„Pokud by k ní město přistoupilo, může v konečném důsledku znamenat pro občany větší finanční zátěž, navíc bude povinná pro všechny,“ doplnila mluvčí České Lípy Kristýna Kňákal Brožová.

Vedení města potřebuje stanoviska občanů znát zhruba do poloviny srpna. „Jednání zastupitelstva se bude odvíjet od této informace. Město má nyní velkou vůli projekt dotáhnout, záleží ale na občanech. Jsem přesvědčena, že vybudování kanalizace občanům velmi zvýší komfort bydlení,“ uzavřela starostka Volfová.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole

Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.

Nejlepší půlrok v historii. Počty turistů na jihu Čech lámou rekordy

Ve druhém čtvrtletí roku se na jihu Čech ubytovalo téměř půl milionu hostů. Meziroční nárůst je více než osm procent. Stoupaly také údaje o návštěvnosti regionu cizinci. Zájem je hlavně ze sousedních...

17. srpna 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Náhrdelník ze psích zubů a mušlí. Mohyla ukrývala hrob významné pravěké ženy

Archeologové ze Západočeské univerzity v Plzni objevili pod horou Říp hrob významné ženy z období pravěku. Že měla výjimečné společenské postavení, dokazují artefakty, které u ní vědci našli....

17. srpna 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Bike park v Mladých Bukách přidal dva traily, cílí na zdatnější jezdce

V zimě svahy Pekelského vrchu sjíždějí lyžaři, v létě se kopec stává čím dál populárnější adresou pro horské cyklisty. Dvě základní trasy bike park v Mladých Bukách na Trutnovsku otevřel loni, letos...

17. srpna 2025  8:32,  aktualizováno  8:32

Chcete kanalizaci? Zaplaťte 100 tisíc. Senioři na Českolipsku na to však nemají

Lidé na Starých Ladech v České Lípě musejí přispět sto tisíc korun na vybudování kanalizace. Jinak hrozí, že se celý projekt zastaví. Pro některé místní je však částka příliš vysoká. Jestli ji...

17. srpna 2025  8:32,  aktualizováno  8:32

Nechci z Terezína jen symbol minulosti, ale tolik nás toho brzdí, říká starosta

Do Terezína na Litoměřicku tečou po letech devastace první miliony na záchranu cenných staveb. Dobrá zpráva. Ale Terezín, město s výjimečnou historií a pevnostní architekturou, chce být víc než...

17. srpna 2025  8:32,  aktualizováno  8:32

Záchranka bude mít v Odrách novou stanici, do současné se nevejdou větší vozy

Do tří let by měli mít zdravotní záchranáři v Odrách na Novojičínsku novou výjezdovou stanici. Stávající základna již nevyhovuje a není možná ani její přestavba. Kraj, který bude investorem stavby,...

17. srpna 2025  7:22,  aktualizováno  7:22

Ochrana před překotnou výstavbou. Prvorepubliková vilová kolonie Cibulky má šanci stát se památkou

Ministerstvo kultury navrhuje prohlásit vilovou kolonii Cibulky v Košířích z poloviny dvacátých let minulého století za památkovou zónu. S tím souhlasí i vedení Prahy 5, které zároveň žádá, aby...

17. srpna 2025  6:56

Bagry a výkopy žábě nevadí. Mezi pavilony nemocnice žije ohrožená ropucha zelená

Přestože je Fakultní nemocnice Olomouc již pár měsíců místem čilého stavebního ruchu, svůj prostor si tam vydobyla i příroda. A odborníky opět překvapila. Mezi nemocničními pavilony totiž přežívá a...

17. srpna 2025  6:32,  aktualizováno  6:32

Požár v Ostravě si vyžádal tři zraněné, 20 lidí muselo opustit domov

Tři lidé se zranili dnes večer při požáru bytu v domě v Ostravě-Přívoze. Do bezpečí je vyvedli v dýchacích maskách hasiči. Dalších 17 lidí opustilo své domovy...

16. srpna 2025  22:48,  aktualizováno  22:48

Část programu mezinárodního festivalu Flašinet žije! jsem zachytila na Kampě.

vydáno 16. srpna 2025  22:03

V Duchcově vzplanula střecha domu, hasiči evakuovali lidi po žebříku

Požár střechy třípatrového bytového domu v Duchcově na Teplicku se už nešíří. Hasiči evakuovali 11 lidí, část z okolních domů, a dva zachránili pomocí žebříku ze střechy sousední budovy. Na místě...

16. srpna 2025  21:52,  aktualizováno  22:02

Muž v Kněžmostě se dnes při práci popálil o horký plast na 40 procentech těla

V jedné z firem v Kněžmostě na Mladoboleslavsku dnes utrpěl muž při práci popáleniny na 40 procentech těla. Popálil se kusem horkého plastu. Záchranáři ho...

16. srpna 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.