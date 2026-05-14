Kandidátka SLK v Jablonci nad Nisou nabídne 13 nových tváří i velký podíl žen

Kandidátka Starostů pro Liberecký kraj (SLK) nabídne v Jablonci nad Nisou 13 nových tváří i vysoký podíl žen. Nejmladším kandidátem je předseda krajského studentského parlamentu David Schmidt, který v červnu oslaví osmnáctiny, je trojkou kandidátky. Klíčovým tématem je bezpečí, protože bezpečí a pocit bezpečí je pro Jablonečáky jedním z největších témat, řekla dnes ČTK náměstkyně primátora Jana Hamplová, která stejně jako před čtyřmi lety kandidátku do voleb povede.
Volby se podle volebního zákona uskuteční 9. a 10. října. SLK sestavili kandidátku v Jablonci poprvé v roce 2018, pro hnutí tehdy hlasovalo 9,95 procenta voličů a získalo tři mandáty. Stejný počet zástupců získali starostové v roce 2022, i když měli podporu zhruba o 1500 hlasů vyšší, hlasovalo pro ně 10,39 procenta voličů. "Ráda bych pokračovala v práci, kterou mám na městě rozdělanou, rádi bychom posílili a získali pět, šest mandátů," doplnila Hamplová.
Ke klíčovým volebním tématům SLK patří podle Hamplové také školství, kultura, sport, veřejný prostor, bydlení, pracovní příležitosti, zdravotnictví, zaměřit se chce také na sociální služby, veřejnou dopravu a podporu podnikání. Hamplová by také ráda posílila spolupráci se sousedním Libercem. "Povolební spolupráce s dalšími stranami v Jablonci bude hodně záležet na tom, jaké osobnosti se do zastupitelstva dostanou, zda budeme schopni najít společnou řeč," dodala.
Doplňování nových tváří, nových nápadů a nové energie na kandidátky je podle předsedy SLK, hejtmana Martina Půty důležité. "V minulosti se nám zapojení mladých lidí na kandidátkách, ať už v komunálních nebo krajských volbách, vyplatilo. Myslím, že je dobře, když v tom týmu jsou zastoupeni lidé různých generací, protože mají různé pohledy na to, jak ta samospráva funguje, jak funguje komunita, město a kraj," dodal. Pro mladé lidi je podle Půty přirozenější začínat v komunální politice než přímo v Parlamentu.
Jablonec nad Nisou je s 46.200 obyvateli druhým největším městem v Libereckém kraji, před čtyřmi lety vybírali tamní voliči z 11 kandidátek, do zastupitelstva se dostali zástupci sedmi z nich. Po 28 letech prohrála volby ODS, s výrazným náskokem zvítězilo hnutí ANO, pro které hlasovalo 25,12 procenta voličů a v zastupitelstvu obsadilo devět křesel ze 30. Přesto spolu s SPD, která skončila třetí a má čtyři zastupitele, skončilo hnutí v opozici.
ODS byla ve volbách druhá a získala pět mandátů, za SPD skončili Piráti a uskupení Společně pro Jablonec a mají po čtyřech mandátech, Starostové pro Liberecký kraj byli se třemi zastupiteli šestí a jedno křeslo obsadilo uskupení Pro Jablonec. V čele města stojí po celou dobu koalice, v níž se ODS spojila s Piráty, Společně pro Jablonec a SLK, dohromady má těsnou většinu 16 mandátů. Primátorem je Miloš Vele z ODS.