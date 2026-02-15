Kapela z Podještědí v nové písni nouzově přistává, klip točila v simulátoru

„Nouzové přistání je písnička o životním pádu, při kterém si často uvědomíme, co je pro nás v životě důležité. Ta metafora je ale schovaná mezi řádky. Na první dobrou jde o přímočarý text,“ vysvětlil baskytarista kapely Matyáš Molhanec.
Vyprodukovat písničku i s videoklipem trvalo zhruba rok. „Celkově to byl složitější proces, vše začalo při nahráváni samotné písničky, ale nejvíc práce nám zabral klip, na kterém jsme si dali opravdu záležet a myslím že to za to fakt stálo,“ pověděl Molhanec.
Ve videoklipu se střídají dvě lokality, velký prostor je věnovaný záběrům z výcvikového centra pro profesionální piloty na pražském letišti Václava Havla.
„Využili jsme letecký simulátor, který nám nabídl ideální kombinaci moderní techniky, napětí a dynamiky. Byla to skvělá možnost natáčet ve vizuálně velmi silném prostředí,“ přiblížil bubeník Ondřej Kos s tím, že zásluhu na tom nesou třeba profesionální piloti.
Legenda v kokpitu
„V kokpitu nás vedl kapitán Jaroslav Slováček, který je bez nadsázky letecká legenda a má za sebou obrovské množství zkušeností. Pro nás bylo ctí spolupracovat s člověkem, který je v oboru tak respektovanou osobností,“ popsal Kos.
Kromě toho se v klipu objevují taky záběry z letištního hangáru v Mnichově Hradišti. „Klipu dodaly potřebnou syrovost a atmosféru, přesně ten typ vizuálu, který je pro klip ideální. Natáčení pro nás bylo velkým zážitkem. Bylo zajímavé sledovat, kolik detailů se během celého procesu řeší,“ dodal Kos.
Podle Molhance se tvorba kapely točí především kolem hlubších témat. „Jsou často o životě, o lásce, ale někdy jsou i temnější, třeba o smrti. Určitě chceme nahrávat i další písničky a odehrát co nejvíc koncertů. Teď je ale cílem, aby si své posluchače našla nová písnička,“ uzavřel.