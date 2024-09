Hrádek nad Nisou

Kastelánská prohlídka hradu Grabštejn

Kastelánská prohlídka nabízí prodlouženou trasu, která se zaměřuje na konkrétní historické období či osoby z dějin hradu. Lidé se dozví mnoho informací i ze zákulisí a dostanou se i do míst, kam běžně návštěvníci nemohou.

Liberec

Dny evropského dědictví otevřou zajímavá místa

Mnoho zajímavých památek, budov a prostor včetně těch, které běžně nejsou přístupné, se při Dnech evropského dědictví otevřou v sobotu 7. září v Liberci. Na návštěvníky čeká pestrý program. Podívat se mohou například do liberecké radnice, kavárny Pošta, zámku, podzemí, Paláce Liebieg, divadel, muzeí, galerie, kostelů či kasáren. Jezdit bude historická tramvaj. Více informací na Odkaz.

Turnov

Varhanní maraton na Valdštejně

Hrad Valdštejn zve na multižánrový festival, který se koná v sobotu 7. září v kapli sv. Jana Nepomuckého. Návštěvníky čekají krátké koncerty nejen na varhany. Program odstartuje varhanním koncertem v 11 hodin, pak se budou vystoupení střídat po půlhodině. Poslední bude v 15 hodin. Akce se koná u příležitosti Roku české hudby a zároveň v rámci Dnů evropského dědictví. Vstupné je v rámci prohlídky hradu.

Železný Brod

Bacha na Šporclovy

Již 55. benefiční koncert v železnobrodském kostelíku sv. Jana Nepomuckého Na Poušti se uskuteční v neděli 8. září od 15 hodin. Na společném benefičním koncertu manželů Barbory a Pavla Šporclových s názvem „Bacha na Šporclovy“ zazní skladby a písně Bacha, Paganiniho, Hany Hegerové, Hany Zagorové a dalších. Součástí koncertu bude vernisáž výstavy Marty Nymsové in memoriam. Pro starší a těžce se pohybující obyvatele bude zajištěn odvoz ve 14.30 od lékárny U Anděla.

Dubá

Přijďte se podívat na umění dřevořezbářů

Město Dubá zve na 7. Dubské dřevosochání, které proběhne od 9. do 13. září. Lidé se mohou přijít podívat, jak vznikají nádherné sochy pod rukama zručných dřevořezbářů. Sledovat je mohou od pondělí do čtvrtka mezi 9. a 18. hodinou a v pátek do 10 hodin na parkovišti za pokladnou v areálu Autokempu Nedamov. Výtvory budou vystavené v sobotu 14. 9. u Sušárny chmele.