KDU-ČSL půjde v Jablonci n. N. opět do voleb se Zelenými a nezávislými kandidáty

KDU-ČSL půjde v Jablonci nad Nisou do komunálních voleb znovu se Zelenými a nezávislými kandidáty pod názvem Společně pro Jablonec. Kandidátku sestavilo uskupení potřetí, před čtyřmi lety získalo 10,57 procenta hlasů a čtyři ze 30 mandátů a stalo se součástí koalice, která město poslední čtyři roky vede. Lídryní kandidátky je znovu Lenka Opočenská (Zelení), která je od roku 2022 náměstkyní primátora pro životní prostředí a strategii.
"Klíčovými tématy pro následující volební období jsou podpora komunit a komunitních center, získávání zdrojů na inovace, zeleň, voda, rekreace, příjemné a dostupné bydlení, prevence vzniku problémových ubytoven a obchodu s chudobou, a ukončování bezdomovectví," řekla ČTK při dnešním zahájení kampaně Opočenská. Ke klíčovým tématům ale bude podle ní patřit také pokračování modernizace úřadu, strategické řízení, datové analýzy a zavádění umělé inteligence.
Volby se podle volebního zákona uskuteční 9. a 10. října. "Stavíme opět pestrou kandidátku, která bude pokrývat různé odborné znalosti a zkušenosti, budou na ní zástupci všech městských čtvrtí a generací, lidé se zkušeností z veřejné správy, podnikání, spolkové činnosti a neziskové sféry," uvedl Štěpán Matek (KDU-ČSL), který je dvojkou kandidátky.
Jablonec nad Nisou je s 46.200 obyvateli druhým největším městem v Libereckém kraji, před čtyřmi lety vybírali tamní voliči z 11 kandidátek, do zastupitelstva se dostali zástupci sedmi z nich. Po 28 letech prohrála volby ODS, s výrazným náskokem zvítězilo hnutí ANO, pro které hlasovalo 25,12 procenta voličů a v zastupitelstvu obsadilo devět křesel ze 30. Přesto spolu s SPD, která skončila třetí a má čtyři zastupitele, skončilo vládní hnutí v opozici.
Koalici sestavila druhá ODS, která získala pět mandátů, za SPD skončili Piráti a uskupení Společně pro Jablonec a mají po čtyřech zastupitelích, Starostové pro Liberecký kraj byli se třemi mandáty šestí a jedno křeslo obsadilo uskupení Pro Jablonec. V čele města stojí po celou dobu koalice, v níž se ODS spojila s Piráty, Společně pro Jablonec a SLK, dohromady má těsnou většinu 16 mandátů. Primátorem je Miloš Vele z ODS.