KDU-ČSL v Libereckém kraji podpoří na předsedu strany Jana Grolicha

KDU-ČSL v Libereckém kraji podpoří na předsedu strany jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Jednomyslnou podporu mu dnes vyjádřili účastníci krajské konference v Jablonci nad Nisou, řekla ČTK tajemnice krajské organizace Romana Charvátová. Sjezd strany, který bude volit nové vedení, se sejde 24. a 25. dubna v Ostravě, současný předseda Marek Výborný svou pozici obhajovat nebude.
Lidovci si dnes v Jablonci zvolili také nového předsedu krajské organizace, stal se jím Karel Nejezchleb z Turnova. V čele krajské organizace vystřídal Štěpána Matka, který byl předsedou od února 2019 a byl jeho protikandidátem. Větší podporu ale získal Nejezchleb.
Tématem krajské konference byly také blížící se komunální a senátní volby, které budou na Českolipsku. Žádné jméno kandidáta do Senátu dnes podle Nejezchleba nepadlo. "Pokud jde o obecní volby, kandidátky budou v gesci místních organizací," řekl. Bude tak podle něj na uvážení místních organizací s kým se do voleb spojí, koho podpoří a jakou kandidátku sestaví.
Před čtyřmi lety v obecních volbách získali kandidáti za KDU-ČSL v kraji 17 mandátů, z toho největší zastoupení mají na Semilsku, kde získali 12 míst v zastupitelstvech měst a obcí. V Sosnové na Českolipsku a Libštátu na Semilsku mají i starostu a v Sosnové navíc i místostarostu.
V krajských volbách v Libereckém kraji uspěli lidovci v roce 2000 a před dvěma lety. V roce 2000 se se spojili do čtyřkoalice s Unií svobody (US), Demokratickou unií (DeU) a Občanskou demokratickou aliancí (ODA). Uskupení tehdy skončilo třetí za ODS a komunisty a získalo osm mandátů ze 45 v zastupitelstvu, tři z nich pro KDU-ČSL. Spolu s ODS a ČSSD pak čtyřkoalice čtyři roky kraji vládla a lidovci měli náměstkyni pro sociální věci. V dalších krajských volbách už KDU-ČSL úspěšná nebyla bez ohledu na to, zda měla vlastní kandidátku nebo se s někým spojila v koalici.
Mandát získali lidovci znovu až v krajských volbách na podzim 2024, kdy byli na společné kandidátce Spolu, v níž se spojili s ODS a TOP 09. Koalice získala 8,75 procenta hlasů a pět mandátů ze 45 v krajském zastupitelstvu, tři posty má ODS a po jednom KDU-ČSL a TOP 09. Volby vyhráli Starostové pro Liberecký kraj, pro které hlasovalo 34,75 procenta voličů a mají 20 mandátů. Starostové se v koalici spojili právě se Spolu, které má čtyři posty v radě, zástupce lidovců mezi nimi ale není.