Podle pořadatelů se nový areál, který leží v lyžařském středisku Šachty, osvědčil. „Fanoušci byli loni velmi nadšení a spokojení. Festival měl úžasnou atmosféru,“ říká za pořadatele Alena Rydvalová a vyjmenovává přednosti areálu.
„Místo se nám moc líbí, výhled z něj je krásný. Ostatně je to nejvýše položený festival v České republice. Také je tu vše na jednom místě. Od parkování ke kempu se navíc nemusí chodit nikam do kopce, jako tomu bylo v Harrachově,“ uvedla.
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Keltská noc oslaví letošní jubileum bez můstků, Tři sestry představí novou show
Festival, který se letos koná už pojednatřicáté, se loni přestěhoval kvůli rekonstrukci skokanských můstků. Dříve se kapely a fanoušci potkávali v jejich doskočišti, kde je ale v současné době staveniště, přestože je oprava přerušená.
Páteční program
HANČ STAGE
15:55 – 16:55 Benjaming’s Clan
VRBATA STAGE
15:05 – 15:45 Dukla Vozovna
Kromě výhledu letos fanoušci ocení i řadu novinek.
„Snažili jsme se vylepšit sociální zázemí. Návštěvníci najdou v kempu nový kontejner se sprchami, kde bude sprchování pohodlnější než loni. Lepší bude i VIP zóna, kam jsme dali klasické keramické záchody,“ pokračuje Rydvalová a přibližuje hudební program události.
„Program je letos opravdu našlapaný, návštěvníky čeká spousta fantastických kapel. Páteční i sobotní večer jsou tak nabité, že jsou vyrovnané a žádný není hlavní.“
Po letech se na vrátí i Václav Neckář
Hudební produkce vypukne už dnes takzvaným Večírkem pro nedočkavé, na který je vstup zdarma. V pátek přivítá festival kapely Wohnout, Vypsaná fixa nebo Divokej Bill.
Sobotní program:
HANČ STAGE
VRBATA STAGE
V sobotu přijedou skupiny Tři sestry, Arakain nebo britští Peter and the Test Tube Babies. Před diváky také předstoupí Aleš Brichta nebo Václav Neckář, který se vrátí po devíti letech.
„Máme ho moc rádi. Na Keltské noci už v minulosti vystoupil a měl velký ohlas, lidem se jeho vystoupení líbilo, tak jsme ho oslovili znovu. Máme z toho velkou radost. Oproti žánru ostatních kapel je to trochu oddychovka, ale lidem se to líbí, tak jsme jim chtěli vyjít vstříc,“ dodává Rydvalová.
Celofestivalová vstupenka stojí v předprodeji 1600 korun, na místě 1800. Každý jednotlivý den pak vyjde v předprodeji na 1200 korun, na místě na 1500. K dispozici jsou i VIP lístky.
Návštěvníci mohou přijet se stanem nebo karavanem. Kdo se ubytuje v některém z okolních hotelů nebo penzionů, může využít festivalové taxi.