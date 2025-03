Smažená kuřata míří do České Lípy, KFC po protestech nakonec vyroste na jiné louce

Již v listopadu 2023 přitom město souhlasilo s budoucím prodejem jiného pozemku pro KFC, a to na Ladech.

„I přes schválený budoucí prodej jsme však dále jednali jak se soukromou firmou, která v České Lípě chce restauraci postavit, tak s místními obyvateli. Snažili jsme se najít ještě vhodnější pozemek, kde by mohlo v souladu s platným územním plánem KFC v budoucnu stát. Myslíme si, že jsme tento pozemek našli právě na sídlišti Špičák,“ uvedla českolipská starostka Jitka Volfová.

„Pozemek je v dostatečné vzdálenosti od bytových domů, výhodou je také propojení s restaurací McDonald’s, která má vyrůst naproti. Občané si KFC v České Lípě přejí a jsme rádi, že stále je šance, že tu brzy stát bude,“ vysvětlila.

Záměr vybudovat KFC na louce na Ladech v minulosti vyvolal i protesty místních. Lidé se obávali zvýšené dopravy, zápachu, úbytku parkovacích míst nebo ztráty zeleně.

O pozemek na sídlišti Špičák žádá firma food development právě kvůli výstavbě fastfoodové restaurace KFC. Z pozemku o velikosti téměř pět tisíc metrů čtverečních chce firma jen něco málo přes tři tisíce metrů.

„Schválení záměru prodeje znamená vystavit zelenou dalším krokům, přesnému zaměření a ocenění pozemku a vyjednání podmínek konečného prodeje, o kterém bude zastupitelstvo jednat znovu, až budeme mít pohromadě všechny podklady,“ doplnil místostarosta Martin Brož.

Přivýdělek pro studenty

Kromě KFC míří do České Lípy také restaurace McDonald’s. Ta by měla zhruba do tří let vyrůst na pozemku v Bardějovské ulici, který město kvůli tomu prodalo developerovi již v roce 2011. Nová restaurace by přinesla do města další pracovní místa. A to hlavně pro mladé.

„Zlepší to přivýdělek pro studenty. Brigád je v České Lípě akutní nedostatek,“ řekl již dříve Brož. McDonald’s plánuje přinést desítky pracovních míst pro všechny generace včetně mládeže od 15 let.

Město se také bude podílet na stavbě malého kruhového objezdu, který usnadní vjezd do restaurace a plánuje i výstavbu parkovacího domu vedle restaurace.