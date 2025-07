Destičky s QR kódy jsou na hradě teprve pár dní. Podle kastelánky hradu Pavlíny Suchomelové je o ně už teď velký zájem.

„Destiček máme po hradě umístěných celkem pět, šestá je v obci Troskovice na lavičce u turistického rozcestníku, odkud je krásný pohled na celé Trosky. Příznivci hry tak porovnají konkrétní místo s herní fikcí. Považuji tento doplněk za rozumný kompromis, který potěší fanoušky, ale zároveň neubírá na kráse národní kulturní památky a neomezuje ostatní návštěvníky,“ vysvětlila kastelánka.

Na Trosky kvůli oblíbené hře letos zamířilo rekordní množství návštěvníků, a to i ze zahraničí. V období od dubna do června hrad navštívilo o 42 procent lidí více než v loňském roce. Největší akci pro fanoušky Kingdom Come: Deliverance II v letošní sezoně na hradě plánují na nadcházející víkend 19. a 20. července.

„Hrad se promění ve středověké sídlo se vším všudy. Návštěvníci se seznámí formou ukázek se středověkou kuchyní, nachystáno je divadelní představení, dobová hudba, výklad o chladných a palných zbraních a další doprovodný program. Víkendová akce pod názvem Pod praporem Bergowa je určena všem, kdo chtějí zažít středověk,“ popsala mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bidlasová.

Na Trosky bez dronu

Správci hradu upozorňují, že do areálu o víkendu nemohou přijít lidi se psy a chladnými zbraněmi či jejich replikami. Těmi jsou třeba nože nebo meče. Kvůli akci si také návštěvníci připlatí za vstupné. Lístky na sobotní program jsou vyprodané, na neděli si je zájemci mohou koupit online.

Videohra Kingdom Come: Deliverance II se odehrává ve středověké Kutné Hoře a v oblasti Trosek a Českého ráje. Hráči proto přijíždí lokality prozkoumávat. Sdružení Český ráj připomíná, že na celém území Trosek platí různá omezení, protože hrad je součástí Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Návštěvníci třeba nemohou v okolí hradu létat s dronem.

„Smyslem tohoto zákazu je zajištění klidu pro hnízdící sokoly stěhovavé. Právě k rušení opakovaně docházelo kvůli velké koncentraci poletujících dronů v době hnízdění,“ objasnil vedoucí Chráněné krajinné oblasti Český ráj Lukáš Bílek.

Zakázaný je návštěvníkům i vstup do přírodní rezervace Apolena kvůli poškozování geologického bohatství. Zájemci proto mohou tuto oblast prozkoumat jen ve virtuálním herním světě.