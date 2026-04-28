Oprava libereckého kina Varšava se protáhne, festivaly musí přesouvat program

Eliška Marinská
  16:12aktualizováno  16:12
Mělo být téměř hotovo, při rekonstrukci libereckého kina Varšava ale narazili na nečekaný problém. Opravu zkomplikovalo zatékání z horní části budovy, a termín otevření se tak odkládá. Kulturní akce mezitím hledají zázemí jinde.
Rekonstrukce kina Varšava je z 80 procent hotová, termín otevření není zatím jistý. Problémem je zatékání, které brání dokončení omítek a podhledů na schodišti.

12 fotografií

„Průsak vody je z Galerie 3 L (dříve známá pod názvem pizzerie Maškovka – pozn. red.). Dům má dva majitele a zatéká tam z prostoru za barem, a to se musí opravit,“ potvrdil provozovatel kina Ondřej Pleštil. Podle něj jde o jasně identifikovanou závadu, která se musí opravit co nejdříve.

Termín znovuotevření ale zatím není jistý. „Doufám, že se otevře na podzim nebo po prázdninách, ale nemám to ve své moci,“ dodal.

Podle města je rekonstrukce kina zhruba z 80 procent hotová. „Část finálních prací v prostoru schodiště mezi prvním a druhým nadzemním podlažím musela být přerušena do vyřešení problému se zatékáním z horního patra,“ podotkla náměstkyně primátora Šárka Prachařová.

Problémy odhalila až rekonstrukce

Zároveň dodala, že přes dílčí opravy rozvodů v horním patře stále ještě dochází k zatékání, které brání dokončení omítek a podhledů na schodišti. „To má vliv na harmonogram nasmlouvaných profesí v této části díla. Na odstranění závady se pracuje, jedná se o starou stavbu, kde byly problémy objeveny až při samotné rekonstrukci,“ upřesnila.

Dokončení prací se tak odvíjí od odstranění závady. „Jakmile bude průsak vyřešený, budou moci pokračovat finální práce na schodišti,“ dodala.

Pro otevření kina bude nutné dokončit všechny stavební práce, provést revize, zkoušky a získat kolaudaci. Zdržení se promítne i do nákladů, a to zejména na ostrahu, energie nebo kontrolu stavby.

Anifilm bez hlavního sálu

Pro festival Anifilm, který se uskuteční od 5. do 10. května, je kino Varšava zásadní. Ředitel Tomáš Rychecký uvedl, že jde vzhledem k poloze, kapacitě i celkovému charakteru o hlavní kinosál, kam chtějí umístit ten nejdůležitější projekční program. „Jde o premiéry soutěžního programu za přítomnosti mezinárodních porot a často i mnoha tvůrců a tvůrkyň těchto snímků a programy porotců.“

Někdo nám ukradl ceny! Festival filmu řešil zmizení trofejí, obával se i vydírání

Kvůli odkládání otevření kina musel festival narychlo změnit organizaci. „Museli jsme měnit rozmístění festivalových lokací v Liberci. Většina ostatních kinosálů má menší kapacitu – nově i Cinema City zredukovala po rekonstrukci kapacity svých sálů na zhruba polovinu,“ upřesnil s tím, že i proto využívají více míst.

Přesto organizátoři s návratem počítají. „Bez Varšavy si neumíme další ročníky představit,“ doplnil Rychecký. A zároveň připomněl, že pro letošní ročník do blízkosti kina Varšava přesunuli akreditační centrum (Kavárna Pošta) a industry program (krajská knihovna).

Sportfilm míří do Vratislavice

Podobně situaci řeší i Sportfilm Festival. Vedení města oba festivaly na zpoždění upozornilo včas, aby si mohly zajistit náhradní řešení. Ředitelka Renata Balašová uvedla, že kino mělo hostit v září slavnostní zahájení i hlavní projekce.

Sportfilm rozdal ceny, uspěl dokument o Krpálkovi i Kolečko s Kouzlem derby

„Je to velký problém a díky tomu jsme oslovili libereckou část Vratislavice a hlavní část budeme mít ve vratislavických Desítkách,“ popsala. Organizátoři podle ní měli alternativu připravenou včas, takže změna přípravy zásadně nezkomplikovala, i když přiznala, že je škoda, že se plánovaný opening ve Varšavě neuskuteční.

Oprava městského kina Varšava stojí více než 66 milionů korun a část nákladů pokryje evropská dotace. Součástí rekonstrukce je modernizace celé budovy, včetně nového jeviště, plátna, úprav vnitřních dispozic, stěn a fasády.

13. února 2022

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Proti sjezdu sudetských Němců přijel do Brna protestovat i Okamura

Hnutí SPD v čele s Okamurou protestuje v Brně proti sjezdu sudetských Němců

Série protestních akcí proti květnovému sudetoněmeckému sjezdu v Brně pokračuje úterním shromážděním organizovaným hnutím SPD. Na Moravském náměstí se jej účastní předseda této vládní strany Tomio...

28. dubna 2026  17:22,  aktualizováno  17:41

Na Benešovsku vykolejil osobní vlak, strojvedoucího oslnilo slunce

Vykolejený vlak na Benešovsku komplikoval dopravu. (28. dubna 2026)

V Červeném Újezdu u Votic na Benešovsku v úterý ráno vykolejil osobní vlak, což zastavilo provoz na koridoru Olbramovice – Chotoviny. Krátce před desátou hodinou se nicméně podařilo provoz alespoň...

28. dubna 2026  7:52,  aktualizováno  17:31

Zastupitelé Luhačovic odmítli záměr na výstavbu větrných elektráren v okolí

ilustrační snímek

Zastupitelé Luhačovic na Zlínsku odmítli záměr energetické společnosti postavit v okolí města sedm větrných elektráren. Dvě by měly být v místní části...

28. dubna 2026  15:59,  aktualizováno  15:59

Nová výstava v Modré ukáže velkomoravské předměty spjaté s křesťanstvím

ilustrační snímek

Nová výstava v Modré na Uherskohradišťsku ukáže předměty spjaté s počátky křesťanství na Velké Moravě. Návštěvníci uvidí i vojenskou výbavu nebo šperky...

28. dubna 2026  15:51,  aktualizováno  15:51

Dvůr Králové má smlouvu s investorem krytého bazénu a potápěčského centra

ilustrační snímek

Představitelé Dvora Králové nad Labem a soukromé společnosti Modrá studna dnes podepsali smlouvu o spolupráci na vybudování krytého bazénu s centrem pro...

28. dubna 2026  15:51,  aktualizováno  15:51

V Třeboni vyroste strom na památku "Wintonova dítěte" Toma Schreckera

ilustrační snímek

Na památku Toma Schreckera, který byl jedním z dětí zachráněných před druhou světovou válkou Nicolasem Wintonem, vyroste v Třeboni strom. Schrecker před svou...

28. dubna 2026  15:43,  aktualizováno  15:43

OBRAZEM: Lázně ducha opět zaplnily Litomyšl. Zahájení sezony patřilo Zoubkovi

Zahájení 15. ročníku lázeňské sezony přilákalo desítky tisíc lidí. (28. dubna...

Litomyšl o víkendu oficiálně zahájila 15. lázeňskou sezonu tradiční akcí Lázně ducha, která proměnila historické centrum města v živou kolonádu. Jako předchozí ročníky, i letos přilákala akce desítky...

28. dubna 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Daczická míří z ODS ke Kubovu hnutí. Středočeskou koalici to neovlivní, ujišťuje

Kateřina Daczická (ODS)

Středočeská zastupitelka a předsedkyně krajského výboru pro kulturu Kateřina Daczická odchází z ODS k hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko. Podle ní to neovlivní fungování středočeské...

28. dubna 2026  17:02

Vysoká škola v Jihlavě a Dukla jednají o vstupu do univerzitní hokejové ligy

ilustrační snímek

Vysoká škola polytechnická v Jihlavě (VŠPJ) s hokejovou Duklou připravují podklady pro vstup do Univerzitní ligy ledního hokeje (ULLH). Projekt univerzitního...

28. dubna 2026  15:17,  aktualizováno  15:17

Karviná chystá prodej 14 stavebních pozemků, v lokalitě dokončuje infrastrukturu

ilustrační snímek

Karviná připravuje prodej stavebních pozemků mezi ulicemi Rudé armády a Mickiewiczova v městské části Hranice. V oblasti má město 14 stavebních parcel pro...

28. dubna 2026  15:16,  aktualizováno  15:16

Simpsonovi po 800 epizodách mění svůj úvod. Gaučové gagy ustupují příběhu

Gaučové srandičky ztrácejí v dnešní době své opodstatnění. Technologiemi...

Po více než třech dekádách se v kultovním seriálu Simpsonovi mění zavedené pořádky. Tvůrci začali omezovat slavné gaučové gagy, které byly po léta neodmyslitelnou součástí úvodní znělky. Důvodem je...

28. dubna 2026

Pachatel i okolí pod kontrolou! Policisté se strážníky cvičili společný postup

Policisté ČR a českobudějovičtí strážníci spolu cvičili zásah proti ozbrojeným...

„Pachatel! Má zbraň! Městská policie. Vyjdi ven!“ volá strážník, když otvírá dveře v pokoji. Za nimi se ukrývá muž, který má v ruce sekyru. Pokládá ji na zem a vychází. Uposlechne výzvy, aby si lehl...

28. dubna 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.