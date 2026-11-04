Klášter v Hejnicích bude zdobit replika historických slunečních hodin

Na zdi rajského dvora v areálu kláštera v Hejnicích na Liberecku bude opět freska se slunečními hodinami, které ukazují nejen čas, ale i různé údaje o délce dne či znameních zvěrokruhu. Půjde o repliku díla z konce 17. století, řekl dnes ČTK ředitel Kláštera Hejnice Jan Heinzl.
"To, co tam teď bylo, malba z roku 2000, nemělo nic společného s původními hodinami, které tam byly od konce 17. století do nějakých 70. let 20. století. Respektive v těch 70. letech už bylo jenom znatelné, že tam ty hodiny byly, ale jejich původní podoba vidět nebyla," uvedl Heinzl.
Impulzem k obnově původních hodin byl podle něj dohledaný snímek Josefa Scheybala z roku 1933, který historickou fresku zachycoval. Díky tomu se podařilo zjistit, jak původní hodiny vypadaly. "A nebylo to jenom o tom dát dohromady podobu hodin, což je dílo výtvarné, ale sluneční hodiny to je záležitost i vědy, tedy nauka o slunečních hodinách," řekl ředitel kláštera.
Na vytvoření repliky fresky proto podle něj spolupracoval restaurátor Jiří Bláha i s Milošem Noskem, což je odborník na sluneční hodiny. Výsledek jejich snahy je na zdi rajského dvora patrný už nyní. "Jelikož se jedná o fresku, tedy o malbu do čerstvé omítky, tak ta práce musí jít poměrně dost rychle. V tomto týdnu budou hodiny dokončené v té výtvarné části. Nicméně pak musí ještě freska vyzrát a potom do hodin bude umístěna ručička, která bude za přispění slunečního svitu ukazovat nejen čas, ale i daleko víc údajů. V tom jsou ty hodiny zajímavé a dá se říci i ojedinělé," dodal Heinzl.
Předpokládá, že konečné dílo budou moci představit na konci listopadu. Zároveň ale upozornil, že na funkční hodiny si budou muset návštěvníci zřejmě počkat až do jara. "Je to tím, že hodiny na tomto místě byly ještě dřív, než byl postavený kostel. A zejména ta východní věž kostela a její stín v zimních měsících, když je sluníčko hodně nízko, tak tomu svitu brání," dodal.