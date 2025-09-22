„Dokončují se montáže konstrukcí příček, finišuje se s obklady dlažby, sádrokartony a penetrují se stropy a stěny. Hotová je i dlažba schodiště,“ uvedla mluvčí města Zdenka Štrauchová.
Pracovníci do knihovny Antonína Marka ve Skálově ulici instalují i výtah a připravují usazení vzduchotechniky a tepelného čerpadla na střechu. Z venkovních prací zbývají zásypy okolo samotné stavby, ze spodní strany knihovny pak ještě pracovníci dokončují fasádu a připravují také finální vrstvu omítky.
|
Je to hnusné, vůbec se to sem nehodí, kritizují lidé stavbu knihovny v Turnově
„Stěna knihovny bude sloužit jako promítací plátno letního kina, a proto se chystá návrh rozmístění kabeláže pro reproduktory a další technické záležitosti,“ doplnila mluvčí Štrauchová.
Stavební práce na knihovně by měly být hotové do konce letošního roku. Pro veřejnost by se mohla otevřít ve druhé polovině roku příštího, po zařízení interiérů. Investice přesahuje 111 milionů korun včetně daně, z toho 68 milionů korun pokryje dotace z evropských fondů.
|
21. května 2025