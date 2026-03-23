Jako procházka ve skalách. Novou turnovskou knihovnu málokdo přehlédne

Matěj Klimša
  12:02aktualizováno  12:02
Moderní budovu nové knihovny v Turnově málokdo přehlédne. Celá stavba totiž nabízí minimum rovných stěn a lidé by v ní měli vnímat prvky z Českého ráje. Stavbaři nyní pracují hlavně na úpravách terénu v exteriéru a zaměstnanci knihovny se začínají chystat na velké stěhování.

„Nejdůležitější je dlouhá prosklená část, která má evokovat soutěsku, třeba Myší díru na Hruboskalsku. Když tam vstoupíte, tak budete obklopeni skálou a především knihami. Proto se tomu říká knihovna ve skalách,“ přiblížil ředitel knihovny Jaroslav Kříž a doplnil, že při pohledu nahoru lidé uvidí několik můstků, které působí jako lávky na rozhlednách.

Budova má tři nadzemní a jedno podzemní patro. Suterén je věnovaný dětem.
Dalším výrazným prvkem jsou různě veliká okna, která jsou ve stěnách nepravidelně umístěná. „Mají znázorňovat otvory v pískovci, které jsou taky vždy rozdílné. Venkovní čítárna na střeše má pak evokovat vyhlídku, je tam i borovice, což je další symbol Českého ráje,“ pokračoval ředitel.

V prostoru chodby bude stěna zaplněná mechem, díky kterému na pohledový beton přibude další přírodní prvek. Budova zároveň nově propojí Skálovu ulici s městským parkem. „Knihovna je průchozí z obou stran a kolem ní povede chodníček. Zmizí ploty a tak trochu se tím park i rozšíří,“ vyzdvihl Kříž.

Samotní čtenáři by měli mít větší komfort. Prostor na čtení se zvětší zhruba o třetinu, každé patro bude mít vlastní speciální čítárny, které bude možné využít i na kulturní programy, které do teď knihovna pořádat nemohla.

„Málo k nám chodí třeba střední školy, to by se mohlo změnit. Ale dnešní cíl je, aby knihovny byly místem k setkávání, kde lidé budou trávit volný čas. Věřím, že to tak bude i u nás,“ podotkl ředitel. „Dost se počítá s tím, že tu třeba děti budou trávit čas, než jim pojede autobus, když budou čekat na rodiče, nebo i rodiče, když budou čekat na děti,“ pověděla mluvčí města Marcela Jandová, podle které budou knihovnu v hojném počtu navštěvovat lidi, kteří nebudou registrovaní čtenáři.

Obývák města

V současné době je v Turnově zhruba 2 300 registrovaných čtenářů. Počet knih by pro ně měl zůstat zhruba stejný. Jde zhruba o 36 tisíc knih, které se budou stěhovat v létě letošního roku.

„Ve Skálově ulici to bude komfortnější. Podle nových standardů by regál neměl být plný od shora až dolů, mělo by to být pro uživatele lépe dostupné. Zároveň bude i více místa pro posezení,“ dodal Kříž, podle kterého by se knihovna mohla stát „obývákem města“.

Budova má tři nadzemní a jedno podzemní patro. Suterén je věnovaný dětem. „Z obou stran jsou atria, budou volně přístupná. Moje představa je, že sem přijdou maminky s dětmi, vyšlou je číst si ven, vědí, že nikam neutečou a budou si moct v klidu posedět nebo třeba vypít kávu,“ nastínil Kříž.

Je to hnusné, vůbec se to sem nehodí, kritizují lidé stavbu knihovny v Turnově

I když jde o suterén,světlo v místnosti nechybí. Budova totiž není zasazená přímo do země, ale má kolem sebe prostor, kterým světlo proniká. Zároveň je v suterénu největší okno celé knihovny.

Novinkou bude taky třeba regionální studovna Českého ráje, která se nachází ve třetím patře. „Bude tu fond jen z našeho okolí, asi tři tisíce svazků. Jsou tu i speciální prosklené regály, ve kterých bychom chtěli vystavit některé předměty, které má v depozitáři Muzeum Českého ráje, třeba horolezecké knihy z místních skal,“ popsal ředitel.

Ze třetího patra budovy se zároveň naskýtá nový výhled na centrum města. Lidé tam uvidí všechny důležité věže města.

Knihovnu otevře Rudiš

V celé knihovně jsou regály od země až ke stropu. „Knihy budou samozřejmě zhruba od čtyřiceti centimetrů do sto osmdesáti. Ve zbylých regálech bychom mohli mít sošky, fotky nebo třeba kresby,“ podotkl ředitel Kříž.

V knihovně bude pracovat celkem šest zaměstnanců, kteří veřejnost přivítají 1. září letošního roku. Dveře nové budovy slavnostně otevře spisovatel Jaroslav Rudiš.

„Nikoho lepšího z našeho regionu jsme si nemohli přát. Už se tu byl podívat a byl z budovy nadšený,“ uzavřel Kříž. Výstavba si vyžádá více než 111 milionů korun včetně daně, z toho 68 milionů korun pokryje dotace z evropských fondů.

Nejčtenější

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

130 let provozu tramvají v Libni.

vydáno 23. března 2026  14:21

V neděli proběhla na Palmovce velká sláva u příležitosti sto třicet let elektrické dráhy Praha - Libeň – Vysočany. Návštěvníky čekal bohatý kulturní program s výstavkou o historii této tramvajové...

vydáno 23. března 2026  14:20

Hard Ricovi navrhl žalobce za loupež a vydírání 6 let. Stydím se, řekl raper

Raper Hard Rico přichází k soudu. (23. března 2026)

U Krajského soudu v Ostravě vrcholí sledovaný případ se skupinou čtyř mužů a jedné ženy, kterou údajně vedl třiadvacetiletý Enrico Pešta, známý jako romský raper pod pseudonymem Hard Rico. Za loupež...

23. března 2026  9:12,  aktualizováno  14:17

KDU-ČSL v Plzeňském kraji podpoří na předsedu strany hejtmana Jana Grolicha

ilustrační snímek

KDU-ČSL v Plzeňském kraji podpoří na předsedu strany jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Shodli se na tom v pátek účastníci krajské konference v Plzni. ČTK...

23. března 2026  12:33,  aktualizováno  12:33

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Před ústeckým soudem se hájí provozovatel solární elektrárny na Teplicku

ilustrační snímek

Krajský soud v Ústí nad Labem dnes pokračoval výslechem svědků v hlavním líčení s firmou Talwin a její jednatelkou Monikou Hájkovou. Firma provozuje solární...

23. března 2026  12:25,  aktualizováno  12:25

Prahu tento týden čeká dopravní nápor. Krasobruslení, fotbal i půlmaraton omezí dopravu

25. ročník pražského půlmaratonu (5. dubna 2025)

Poslední březnový víkend se Praha promění ve sportovní epicentrum. Obří akce zamíchají i dopravou. Zítra začíná mistrovství světa v krasobruslení, ve čtvrtek zaplní fanoušci fotbalu okolí Edenu a v...

23. března 2026

Nový výběr Michelin 2026 pro Rakousko: 124 hvězd a 22 nově oceněných restaurací

23. března 2026

Město Chodov řeší zanedbané teplovody, opravy vyjdou na desítky milionů

Chodov převzal po mnoha letech soudních sporů do své správy tepelná zařízení od...

Zanedbaná údržba, absence důležitých součástí, závady a průsaky vody, havarijní stav některých částí. Tak popsal stav tepelných zařízení, které před několika dny na základě soudního rozhodnutí...

23. března 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Východní část pardubického nádraží dostává původní podobu. Otevře se v červnu

Polovina budovy hlavního nádraží v Pardubicích bude od června opět sloužit...

Polovina budovy hlavního nádraží v Pardubicích bude od června opět sloužit cestujícím. Správa železnic tam do té doby dokončí nákladnou modernizaci a přesune stavební práce do druhé části památkově...

23. března 2026  13:52

Rychlejší hojení a méně bolesti. S náhradou kyčelního kloubu nově pomáhá robot

Ortopedi v budějovické nemocnici nově provádí roboticky asistované náhrady...

Na novou metodu se připravovali několik měsíců, absolvovali stáž v Belgii a nyní už operace zvládají sami. Pro pacienty znamenají rychlejší hojení a méně bolesti. Nemocnice České Budějovice nově...

23. března 2026  13:52

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Oprava Divadla na Vinohradech přijde na miliardy, zakázku posvětili radní

Budova Divadla na Vinohradech se nachází v nevyhovujícím stavu. Nefunkční je...

Kompletní rekonstrukci Divadla na Vinohradech chce Praha zadat společnosti GG AVERS Divadlo. V soutěži nabídla cenu 1,66 miliardy korun, zatímco předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 2,21...

23. března 2026  12:12,  aktualizováno  13:47

Majitelé slevili a za ubytovnu na Lounsku, kde zemřelo dítě, chtějí 27 mil. Kč

ilustrační snímek

Jednání o odkoupení ubytovny v Drahomyšli na Lounsku, kde po incidentu zemřelo dítě, zatím skončila. Majitelé slevili z původních 30 milionů korun na 27...

23. března 2026  12:06,  aktualizováno  12:06

