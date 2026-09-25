Knižní burzu nabídne Mimoň

Šanci pořídit pěkné kousky za malý obnos máte na Knižní burze, která se koná v Mimoni v Centru pro seniory (Chanos) na Sídlišti pod Ralskem.
Prodej vyřazených knih z Městské knihovny Mimoň tu proběhne v pátek od 13 do 17.30.
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Šanci pořídit pěkné kousky za malý obnos máte na Knižní burze, která se koná v Mimoni v Centru pro seniory (Chanos) na Sídlišti pod Ralskem.
Prodej vyřazených knih z Městské knihovny Mimoň tu proběhne v pátek od 13 do 17.30.
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