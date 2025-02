Liberecká porodnice uspěla, dál se může starat o předčasně narozené děti

V jiné certifikaci bylo úspěšné i onkochirurgické oddělení nemocnice, když se zařadilo mezi centra poskytující vysoce specializovanou chirurgickou péči pro oblast karcinomu rekta. Takových center je v zemi 24, v kraji je kromě Liberce už jen v Jablonci nad Nisou. Uvedli to v pátek zástupci obou oddělení liberecké nemocnice.

Systém perinatologické péče je v Česku třístupňový, v prvním jsou běžné porodnice, ve druhém kromě Liberce ještě dalších šest porodnic po zemi a ve třetím jsou specializovaná centra, která se starají o děti předčasně narozené před 32. týdnem těhotenství. Pro Liberecký kraj je spádovým centrem Ústí nad Labem, novorozenci s vrozenými vadami se převážejí do pražského Motola.

Podle primáře dětského oddělení v Liberci Martina Kuchaře je úspěchem, že obhájili zařazení do druhého stupně.

140 nedonošených dětí ročně

„Řada center o to přišla. To bychom byli neradi, protože tradice péče o nedonošené děti je tady dlouholetá,“ řekl. Podle něj všechny parametry splnili hladce, včetně počtu nedonošených dětí, o které se musí za rok postarat. Požadovaným minimem je v průměru 65 předčasně narozených dětí za rok, v Liberci se podle primáře za rok starají zhruba o 140 takových dětí.

Ambici zařadit se mezi centra ve třetím stupni liberecká nemocnice nemá. „Protože počet extrémně nedonošených díky tomu, jak jsou porodnice a gynekologové lepší, klesá,“ uvedl Kuchař. Za rok v Liberci evidují kolem 15 dětí narozených před 32. týdnem těhotenství.

I liberecká porodnice se ale stejně jako ostatní v zemi potýká s tím, že se v ní rodí méně dětí. Zatímco ještě před několika lety mívala ročně přes 1 500 porodů, loni jich bylo zhruba 1 100. Klesající počet porodů se podle vedoucí lékařky liberecké porodnice Šárky Sobroňové projevuje i na zvýšené konkurenci mezi porodnicemi.

Rodičky si vybírají

„My si uvědomujeme, že rodičky si často porodnice vybírají. Logicky rodička v podstatě není žádný pacient, nemá žádnou zkušenost s nemocničním prostředím, takže si vybírá často ve svojí naivitě, což jí nemůžeme upřít, na základě nějakých hotelových služeb, které my chceme také nabídnout, protože jiné porodnice to samozřejmě umí,“ uvedla.

Na kvalitu svých služeb chce liberecká porodnice upozornit i prostřednictvím nového webu, který bude v provozu od soboty. Rodičky by se tam měly dozvědět vše, co potřebují vědět v souvislosti s těhotenstvím.

Za špičkové pracoviště považuje liberecká nemocnice také své onkochirugické oddělení, což by mělo nyní potvrzovat i zařazení mezi specializovaná centra pro chirurgickou léčbu karcinomu rekta.

Robotická chirurgie

„Pro pacienty je zárukou toho, že jejich onemocnění je řešeno v souladu s nejmodernějšími postupy,“ uvedl mluvčí nemocnice Václav Řičář.

V případě Liberce to znamená, že při operacích lékaři využívají robotickou chirurgii. Primář liberecké onkochirurgie Vladimír Beran její zavedení považuje za největší pokrok za poslední desítky let v chirurgii.

„Protože nám umožňuje, možná to zní trochu paradoxně, operovat víc radikálně, ale míň invazivně. Přeloženo do češtiny to znamená, že dokážeme odstranit i velmi pokročilé nádory tak, že pacientovi ublížíme mnohem míň než při klasické operaci,“ dodal.

Podle něj je kolorektální karcinom, tedy nádor tlustého střeva a konečníku, jedním z nejčastějších zhoubných nádorů, se kterým se setkávají. V Liberci ročně operují kolem 100 pacientů s nádorem tlustého střeva a konečníku, z toho s karcinomem rekta jich je zhruba 40.