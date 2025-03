Pět vystupujících je dokonce nominovaných na cenu České hudební akademie. První byla hudební skladatelka a písničkářka Kvietah, která v Kusu vystoupila v sobotu 8. března v rámci akce Písničkářky napříč žánry.

„Magdalena Fendrychová, která se pod pseudonymem Kvietah skrývá, je letos na cenu Anděl nominovaná v kategorii objev roku,“ vysvětluje hudební dramaturg Kulturního centra Turnov Karel Šírek. Den po předávání cen, tedy v neděli 6. dubna, dorazí do Klubu Kus uskupení HLASkontraBAS DUO. Možná už i s Andělem v rukou. Širší hudební formace je totiž nominovaná v kategorii jazz.

Dalším nominovaným, který v dubnu dorazí, bude hudebně-poetický projekt Wolf Lost in the Poem, za kterým stojí hudebník a textař Jan Žamboch. V Klubu Kus vystoupí v pátek 25. dubna a je ještě překvapení, zda jako aspirant na cenu Anděl v kategorii folk, nebo jako její držitel.

Velká událost se chystá na závěr školního roku. V pátek 27. června se před Střelnicí bude konat jubilejní 20. ročník oblíbeného festivalu Funkin’ Turnov. Takové výročí si žádá vystoupení velkého formátu a tak do Turnova dorazí kapela Monkey Business. Ta má v cenách České hudební akademie dokonce dvě želízka v ohni. Nominaci na album roku a také skupinu roku.

„Zajímavostí je, že v kategorii skupina roku jsou nominovaní také Prago Union, kteří tady hráli loni. Třetí, kdo by mohl sošku Anděla získat, je kapela Bert & Friends, se kterou právě jednáme o možnosti, že by u nás v Klubu Kus zahrála letos na podzim,“ říká Šírek. Tato kapela má ještě jednu nominaci a to v kategorii videoklip roku.

Podzimní dny přivanou do Klubu Kus další umělkyni, která nyní čeká na to, zda svoji nominaci promění. V pátek 17. října tu totiž se svou kapelou vystoupí Načeva. Tato zpěvačka si může sošku s křídly odnést, pokud zvítězí v kategorii sólová interpretka.