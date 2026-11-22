Jubilejní 30. benefiční aukce výtvarných děl Nadace Euronisa vynesla víc než 1,17 milionu korun. Peníze podpoří neziskové projekty v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku. V liberecké kavárně Pošta a on-line prostřednictvím webu www.pragueauctions.com se v sobotu prodalo 71 procent nabízených děl, zjistila ČTK. Neprodaná díla bude možné koupit v poaukčním doprodeji. Loňská aukce vynesla včetně doprodeje 1,506 milionu korun, uvedla projektová manažerka Marie Veselá.
Benefiční aukce pomáhají podporovat rozvoj místních komunit, prevenci rizikového chování, zlepšují život tělesně a mentálně postižených, ale i starých a nemocných v české části Euroregionu Nisa, který zahrnuje čtyři okresy Libereckého kraje a Šluknovský výběžek v sousedním Ústeckém kraji. Za 30 let umělci a dárci do aukcí věnovali 5353 výtvarných děl, jejichž prodej vynesl přes 23 milionů korun. Letos se dražilo 200 obrazů, grafik, uměleckého skla, šperků a dalších děl, která nadaci darovalo 151 českých umělců.
Nejvíc vynesl akvarel od Stanislava Kolíbala. Jeho Tři kruhy z roku 2024 se vydražily za 140.000 korun, což byl čtyřnásobek vyvolávací ceny. Stoletý umělec se řadí k významným představitelům českého konceptuálního umění a geometrické abstrakce. Za jeho akvarel Dva čtverce a kruh XXVIII z roku 2022 získala loni nadace 180.000 korun, o rok dříve se jeho serigrafie z roku 2022 vydražila za 220.000 korun. Kolíbal patří k tradičním dárcům Nadace Euronisa.
K nejdražším nabízeným dílům letos patřila tavená skleněná plastika Ovoid II. z roku 1995 s vyvolávací cenou 60.000 korun, kterou do aukce věnoval sklářský výtvarník a sochař Oldřich Plíva. Žák Stanislava Libenského tvoří sochy do veřejných prostor, především se ale věnuje skleněné plastice, jeho práce lze najít ve sbírkách v USA, Francii i Japonsku. Plastika se prodala za vyvolávací cenu.
Křesťanská nadace Euronisa vznikla v roce 1995 z podnětu libereckého sboru Jednoty bratrské. Od svého založení rozdělila potřebným přes 43 milionů korun, z nichž podpořila víc než 1800 projektů 323 neziskových organizací. Peníze nadace získává z výnosů nadačního kapitálu, který se blíží 60 milionům korun, a také z darů firem a jednotlivců a z benefičních akcí. Mezi její další aktivity patří Program Vzdělání, díky kterému může přispívat na školení neziskovým organizacím.