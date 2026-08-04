Kolik lidí kandiduje do Senátu na Českolipsku, úřad neuvedl, obhajuje Vosecký

Kolik lidí bude na Českolipsku kandidovat do Senátu, není zatím jasné, městský úřad v České Lípě odmítl údaj sdělit s odkazem na ochranu osobních údajů. Kandidáty zveřejní až po jejich registraci 21. srpna. ČTK to dnes řekla mluvčí radnice Markéta Žitná. Post v Senátu ale bude už podruhé obhajovat Jiří Vosecký, tentokrát ale jako nezávislý, kandidaturu oficiálně oznámili i další tři lidé. První kolo senátních voleb se podle zákona uskuteční spolu s komunálními volbami 9. a 10. října.
Senátní obvod 36 zahrnuje Českolipsko a část Liberecka a Mělnicka. Před šesti lety vybírali voliči z deseti kandidátů. Funkci obhajoval Vosecký, který ve druhém kole porazil kandidáta ODS Víta Vomáčku, když získal 52,87 procenta hlasů. K urnám přišlo ve druhém kole 11,40 procenta voličů. Také Vomáčka se rozhodl do Senátu kandidovat znovu.
Vosecký je senátorem od roku 2014, kvůli obhajobě postu se pětasedmdesátiletý politik rozhodl opustit hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) jehož byl dlouholetým členem. Jako hlavní důvod uvedl nesouhlas se směřováním hnutí a ztrátou jeho původních hodnot. Jeho protikandidátem bude předseda SLK hejtman Martin Půta, který dostal na sněmu hnutí loni na podzim větší podporu, když jeho kandidaturu podpořilo 42 přítomných, zatímco Voseckého devět.
O post senátora za Českolipsko má letos zájem také nejsilnější vládní strana ANO, která před šesti lety kandidáta nepostavila. Do boje s hejtmanem vyslala starostku České Lípy a poslankyni Jitku Volfovou. Pokud zvítězí, o mandát v Poslanecké sněmovně přijde, v dolní komoře by ji pak měl nahradit starosta Ralska Miloslav Tůma, který je náhradníkem. Vlastního kandidáta letos nepostavila SPD, podpoří kandidátku koaličního ANO Volfovou, zjistila ČTK.
Přehled kandidátů pro senátní obvod 36
Navrhující strana seskupení Kandidát 2026 Kandidát 2020
ANO 2011 Jitka Volfová nemá
ČSSD Jaroslav Křupala
KSČM Miloš Tita
Nezávislý kandidát Jiří Vosecký, senátor Riedl Jan
ODS Vít Vomáčka Vít Vomáčka
Piráti Petr Jeník
Spolehnutí Petr Skokan
Starostové pro Liberecký kraj Martin Půta Jiří Vosecký, senátor
SPD nemá Libor Křenek
TOP 09, SEN 21 a KDU-ČSL Libor Šmejda
Trikolóra Jaroslav Štěrba
zdroj: ČTK