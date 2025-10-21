Komunitní centrum Konopná tak přišlo o téměř desítku obřích dýní, které pěstovalo na své zahradě na sídlišti Ruprechtická.
„Na volně přístupné zahradě máme truhlíky či skleník, o které projevují lidé ze sídliště zájem, aby si tam mohli pěstovat, co chtějí. K tomu máme kompost, na kterém rostou dýně. Tam se jim dobře daří. Touto dobou je sklízíme a lidé si je mohou za pár korun, které slouží jako příspěvek na provoz, koupit. Říkáme tomu Dýňobraní, začali jsme s tím před zhruba šesti sedmi lety,“ říká Václav Čejka, správce sboru Jednoty bratrské, která komunitní centrum provozuje.
Na Dýňobraní, kde se například vařila i dýňová polévka, ale letos nedojde. „Někdo cíleně všechny dýně rozdupal. Přežila jedna, která byla schovaná pod listy. Proč, to těžko soudit. Osobně si myslím, že to byla puberťácká akce. Možná byl někdo naštvaný,“ zamýšlí se Čejka.
Vandal se nespokojil jen s dýněmi. „Navštívil i přilehlý skleník, kde byly ještě zbytky úrody, a otrhal všechny papriky. Kdyby je aspoň snědl... Ale jenom je rozházel po okolí,“ pokračuje správce, který za dobu existence centra nic podobného nezažil.
Dýně měly i sedmdesát kilogramů
„Dýně byly vždycky oblíbená atrakce. Často dorostly na padesát až sedmdesát kilo! Rodiče s dětmi se na ně chodili i jenom koukat nebo se s nimi fotili. Každý rok se stane, že si nějaké dítě na dýni sedne nebo se na ni postaví a ona se propadne, tomu člověk nezabrání. Ale aby je někdo rozdupal...,“ podivuje se Čejka.
Dýňobraní patřilo k pravidelným a oblíbeným akcím centra.
„Jsme komunitní centrum, pohybuje se tu hodně rodin s dětmi ze sídliště. Provozujeme tu i sociální službu pro děti z ulice. Takže klíčovým heslem jsou společné vztahy, prožitek, atmosféra. Je to příležitost něco prožít,“ přibližuje událost Čejka a zmiňuje, že se centrum se svými dýněmi dokonce objevilo na naučné stezce, kterou tu město před časem vybudovalo. „Na jednom z panelů jsou namalované naše dýně, které utíkají z komunitního centra.“
Farář dětem dvakrát rozkopal dýně u kostela, označil je za symboly zla
Viníka se podle Čejky nejspíš nepodaří vypátrat. „Je mi jasné, že vypátrat viníka je nemožné a asi trochu zbytečné. Na policii jsme to neoznámili, nemá smysl s tím někoho dalšího zdržovat. Svět není vždycky jenom růžový – ke komunitě patří, že spolu neseme i nepříjemnosti. Je dobré sdílet i to, že se něco takového děje,“ míní.
Incident se odehrál před několika dny, centrum o něm na svých sítích informovalo až dnes. A řada lidí už začala nabízet pomoc, například že by přivezli své dýně, pro které nemají využití. I na takovou situaci by bylo centrum připravené. „Určitě bychom něco takového uvítali,“ dodává správce.
Centrum sídlí uprostřed sídliště Ruprechtice.
