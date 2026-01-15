Koncert u Bílýho černocha

Tentokrát ve společnosti kytaristy Miloše Svobody a jeho spoluhráčů Jany Svobodové a Oty Jarka.
Koncert v klubu začíná od 20 hodin.
Máte pro nás zajímavý tip?
Ozvěte se nám!
Tentokrát ve společnosti kytaristy Miloše Svobody a jeho spoluhráčů Jany Svobodové a Oty Jarka.
Koncert v klubu začíná od 20 hodin.
Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...
Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...
Jevíčko na Svitavsku zaplatí zhruba 20 milionů korun za to, aby letos ve městě vznikla zubní klinika. Koupilo starý dům, opravuje ho a částečně ho vybaví. Díky...
Hodně dramatická situace se tento týden odehrála na Pastýřské stěně v Děčíně. Muž zvažoval ukončit svůj život skokem ze skalního srázu. Jak dokazuje zveřejněné video ze zásahu policejních hlídek, při...
Tenisová sezona 2026 nabírá z kraje roku na obrátkách. Kvalifikacemi odstartoval totiž první ze čtyř tenisových turnajů nejvyšší kategorie – Grand Slamu. Australian Open začalo tento týden a hlavní...
Stromy fungují jako přesná a dlouhodobá kronika extrémních klimatických událostí, ukázal mezinárodní výzkum, na němž se podíleli odborníci z Botanického ústavu...
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Ve skiareálech v Jihomoravském kraji čekají na lyžaře díky současným mrazům ideální podmínky. Na svazích leží kolem metru sněhu. ČTK to dnes řekli...
Silné emoce a návrat do nejtěžších chvil války slibuje komentovaná procházka Pardubicemi. V sobotu 17. ledna od 15:00 se zájemci vydají po stopách tří ničivých náletů, které v roce 1944 připravily o...
Zatímco část nelegálního odpadu z brněnských Horních Heršpic už kamiony odvezly a po domluvě úřadů zmizí i zbytek, jiné podobně zasažené místo na jihu Moravy zůstává bez jakékoliv viditelné změny....
Policisté z Olomoucka už více než týden marně pátrají po řidiči osobního auta, který v obci Červenka srazil na přechodu nezletilou dívku a odjel. O pomoc s vyšetřováním proto nyní požádali i...
Oteplení v posledních dnech nijak výrazně nezhoršilo podmínky pro sjezdové lyžování na jihu Čech. Na svazích stále leží dostatek sněhu. Mírná obleva však...
Věznice v Rapoticích na Třebíčsku nabízí k pronájmu výrobní halu ve svém areálu. Jednou z podmínkou je zaměstnat v provozu 12 až 15 odsouzených. ČTK to sdělil...
Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...