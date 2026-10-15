Končící starosta Ralska Miloslav Tůma do Sněmovny za Jitku Volfovou nenastoupí

Končící starosta Ralska Miloslav Tůma (ANO) se rozhodl po 12 letech opustit politiku, vzdát se mandátu zastupitele v Ralsku a nenastoupí ani do Poslanecké sněmovny v případě, že jeho stranickou kolegyni, dosluhující starostku České Lípy Jitku Volfovou zvolí ve druhém kole do Senátu. ČTK to dnes řekl Tůma, který, přestože ANO skončilo v Ralsku na druhém místě, dostal 332 hlasů, což je nejvíc ze všech kandidátů. Z druhého místa kandidátky ANO se tak posunul na první místo.
Druhé kolo voleb do Senátu na Českolipsku se uskuteční v pátek a v sobotu. Voliči budou rozhodovat o tom, zda do horní komory pošlou končící starostku České Lípy a poslankyni Volfovou nebo libereckého hejtmana Martina Půtu ze Starostů pro Liberecký kraj. Pokud Volfová zvítězí, automaticky přijde o poslanecký mandát, ve Sněmovně by pak měl zasednout první náhradník, kterým je Tůma. Pokud se Tůma mandátu vzdá, je dalším v pořadí předseda ANO na Jablonecku Stanislav Říha.
"Už před volbami jsem o další působení ve funkci starosty Ralska neusiloval. Po osmi letech intenzivní práce pro město cítím, že potřebuji odpočinek a více času pro svou rodinu, která mi byla po celou dobu oporou. Rozhodl jsem se proto nakonec vzdát také mandátu zastupitele. Jsem vděčný za možnost podílet se na mnoha projektech, které se nám společně podařilo dokončit a které posunuly Ralsko dopředu," doplnil čtyřiatřicetiletý politik, který se starostou stal v roce 2018 a byl v té době nejmladším starostou v Libereckém kraji. "Chci se živit normálně, ne politikou," dodal Tůma.
Ralsko leží v bývalém vojenském prostoru, má 2200 obyvatel, rozlohou je ale čtvrtou největší obcí v Česku po Praze, Brně a Ostravě. O končícím starostovi opakovaně psaly Seznam Zprávy nebo Novinky, věnovaly se podezřelému způsobu, jímž jeho firma koupila čtyři byty, nevýhodnému prodeji pozemků města nebo získání půjčky na nový rodinný dům. Tůma odmítá, že by se dopustil čehokoliv nelegálního.