V Českém ráji vzniká rezervace divokých koní, první dorazily březí klisny

„V Českém ráji vzniká již sedmnáctá rezervace velkých kopytníků v České republice a druhá v Libereckém kraji. Zatím jde o menší rezervaci, která by se do budoucna měla dál rozrůstat,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která milovickou rezervaci v roce 2015 založila.
Tak jako v jiných částech České republiky, i v nové rezervaci budou divocí koně odstraňovat expanzivní druhy trav a dalších rostlin, aby tak uvolnili prostor pro vzácnější druhy vegetace. „Původně měla rezervace vzniknout až na podzim. Kolegové ale stihli vše potřebné připravit již během zimy, proto jsme převoz divokých koní urychlili,“ doplnil Dostál.
„Velké kopytníky pro nově vznikající rezervace poskytujeme zdarma, snažíme se tak podporovat zlepšování péče o přírodu v České republice,“ upřesnil Dostál.
Více vody, méně klíšťat
Zvířata pomáhají s obnovou biologické rozmanitosti. Například v milovické rezervaci se díky nim výrazně zvýšily počty vzácných druhů květin a motýlů. Zároveň přispívají k ochraně klimatu a ukládání uhlíku do půdy. Vědecké studie spočítaly, že tyto pastviny velkých kopytníků vážou o padesát procent uhlíku více, než veškeré lesy na planetě. Tím se divocí kopytníci výrazně liší od hospodářských zvířat, jejich intenzivní chovy naopak uvolňují skleníkové plyny do atmosféry.
Divocí kopytníci zároveň pomáhají se zadržováním vody v krajině a s obnovou půdy. Výrazně omezují požáry v přírodě, a snižují dokonce i výskyt klíšťat.
Nová rezervace v Českém ráji je již druhá v Libereckém kraji. Předchozí založila v roce 2023 Česká společnost ornitologická na Mnišských loukách u České Lípy.
První a největší rezervace velkých kopytníků v Česku je ve středočeských Milovicích na ploše 350 hektarů. Nejvíce těchto rezervací má Jihočeský kraj, jsou zde již čtyři. Následuje Plzeňský kraj se třemi rezervacemi, po dvou rezervacích se nachází v Královéhradeckém, Moravskoslezském a Libereckém kraji. Letos již vznikla v Česku jedna nová rezervace, a to u řeky Blanice v Chráněné krajinné oblasti Šumava.