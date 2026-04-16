Lyžování v Krkonoších skončí do konce týdne. Z Harrachova popsali, jaká byla sezona

Autor: ČTK, iDNES.cz
  11:32aktualizováno  11:32
Lyžařská sezona v Krkonoších skončí nejpozději tuto neděli, kdy provoz ukončí poslední otevřený skiareál v Harrachově na Jablonecku. Podle zástupce ředitele střediska Ondřeje Zemánka bude přesný termín posledního lyžování záležet na počasí.
Lyžování v Harrachově

Lyžování v Harrachově

Končící sezonu hodnotí jako průměrnou. „Děláme všechno pro to, abychom vydrželi do neděle, ale počasí je teď trochu proti nám, jak se oteplilo,“ řekl ve čtvrtek Zemánek.

S jistotou podle něj zatím vědí, že lyžovat bude možné dnes i v pátek. „Zítra bychom měli navézt ještě nějaký sníh, poslední zásoby. A z toho, co říkali rolbaři, to vypadá, že by to mohlo vydržet až do neděle, i když to rychle ubývá. Informace budeme dávat každý den na web. V každém případě lanovka bude jezdit do neděle, i kdyby se mělo přejít na provoz pro pěší,“ dodal Zemánek.

V harrachovském areálu je v provozu sedačková lanovka na Čertovu horu a přilehlá červená sjezdovka do centra, která je dlouhá skoro dva kilometry. Je na ni zhruba 20 až 40 centimetrů technického sněhu. Lyžuje se za jarní ceny.

Ve Špindlerově Mlýně se při srážce s lyžařem vážně zranila snowboardistka

Končící sezona byla pro skiareál podle Zemánka průměrná. „Byla jiná než obvyklá. Tím, že na začátku byla obleva, tak prosinec byl slabší, ale to gros, což jsou svátky, se podařilo zajistit. To bylo hodně důležité hlavně pro místní podnikatele. Leden byl nadprůměrný, únor normální a březen, jak se oteplilo, tak lidé přestali jezdit a byl slabší než obvykle bývá,“ řekl zástupce ředitele.

Přes léto podle něj žádnou větší investici ve skiareálu dělat nebudou. „Budeme investovat do posílení zasněžování a dokoupení koncových zařízení, ale nic výrazného v tuto chvíli neplánujeme,“ dodal Zemánek.

