Kontroly ubytoven v Liberci zjistily nedostatky i v požární bezpečnosti

Porušení hygienických podmínek či pochybení v požární bezpečnosti odhalily první kontroly ubytoven v Liberci. Radnice namátkou vybrala dvě, v kontrolách bude pokračovat i nadále. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí radnice Jana Kodymová.
Do kontrol ubytoven se kromě několika odborů radnice zapojili i zástupci hygieny, městské, cizinecké i státní policie, hasičů a také koordinátor desegregačních aktivit ministerstva pro místní rozvoj. Před dvěma týdny se zaměřili na dvě problematické ubytovny - Mydlák ve Františkově a Rosu v Doubí. "Týmy v terénu prověřovaly technický stav objektů, dodržování kapacity, hygienické podmínky, bezpečnost i plnění provozních řádů a zákonných povinností," uvedla Kodymová.
První dílčí výsledky, které má město k dispozici, potvrdily porušení hygienických podmínek a pochybení u požární ochrany v podobě překročení kapacity dané kolaudačním souhlasem s užíváním stavby. "Předběžná zjištění ukazují, že v kontrolovaných objektech nejde o drobnosti. Řeší se podezření na výskyt štěnic a švábů, ale také vážné nedostatky v požární bezpečnosti a hospodaření s odpady. Na Mydláku na Františkově se navíc prověřují otázky zásobování vodou, nakládání s odpadními vodami, stav společných prostor, úroveň úklidu a skutečná kapacita ubytovny. To jsou věci, které nelze přehlížet," uvedl náměstek primátora pro městské bydlení Jan Hruška (Piráti). Pochybení u ubytovaných lidí podle něj nezjistili, v Rose jich zkontrolovali 40, na Mydláku 35.
Kontroly chce liberecká radnice ve spolupráci s dalšími subjekty dělat opakovaně. Už dříve Hruška uvedl, že podnětem pro ně byly problémy s ubytovnou Neptun v sousedním Jablonci nad Nisou, kde to město nakonec vyřešilo tím, že se ji rozhodlo odkoupit. Jablonečtí strážníci tam zasahovali i několikrát denně, lidé z okolí si stěžovali na nepořádek a hluk.
Ve stotisícovém Liberci je 35 ubytoven a jejich celková kapacita je podle schválených provozních řádů zhruba 2400 lůžek. Radnice se při kontrolách zaměří na všechny. "Znovu připomínám, že cílem není ubytovny rušit, ale zlepšit životní podmínky lidem, kteří v nich bydlí, a také lidem, kteří bydlí v blízkosti ubytoven," řekl Hruška.
Kromě Mydláku a Rosy podle náměstka provedli kontrolu také v ubytovně v ulici Na Svahu v centru města. Výsledky radnice zatím nemá, kontrola byla ve středu na základě podnětu místních. "Lidé z okolí upozorňují zejména na problémy s odpady, hygienou a dopady provozu ubytovny na bezprostřední sousedství. I tuto situaci jsme prověřili přímo na místě a ve spolupráci s příslušnými institucemi," dodal náměstek.